Kuričovi so zmijovkou na hlave už nemali čo vziať. Ján Budaj a jeho Anna prekonali aj stratu detí
Jednu vec mu kamaráti neodpustili.
V uliciach Bratislavy visel chlad, ale ľudia prvýkrát po desaťročiach cítili teplo slobody. Mestom sa nieslo cinkanie kľúčov, dav kričal „Máme holé ruky!“ a z tribúny prehováral muž v tmavej bunde a čiapke s brmbolcom. Len pár týždňov predtým pritom prikuroval v kotolni. „Je podľa vás živlom, ktorý ide proti socializmu?“ pýtali sa novinári Smeny jeho manželky, keď sa stal jednou z hlavných tvárí Nežnej revolúcie. „Na tom sa možno len zasmiať,“ odpovedala pokojne Anna Budajová. Hovorila o Jánovi Budajovi – kuričovi, ktorý pred 36 rokmi pomohol rozohniť celý národ.
Občan druhej kategórie
Ján Budaj sa narodil 10. februára 1952 v Bratislave a proti režimu vraj bojoval už ako dieťa. „S mládencami sme písali v okolí Senca rôzne nápisy a vyzývali okupantov na odchod, a tak sme sa stali trochu dospelými,“ spomínal pre Nový Čas. Sovietska okupácia a začiatok normalizácie ho zastihli ako stredoškolského študenta a keď pochopil, že komunistický režim nevytvára dostatočný priestor pre mladých ľudí, pokúsil sa so spolužiakom prejsť cez železnú oponu.
Ako priznal pre Pamäť národa, útek za hranice Československa sa však nevydaril a stal sa tak nepriateľskou osobou s poškvrneným kádrovým profilom. Bol viackrát väznený, často vypočúvaný a aj po prepustení sledovaný. Mal zároveň prísne zakázané opustiť republiku. Hoci sa mu neskôr podarilo začať štúdium matematiky a fyziky na Pedagogickej fakulte v Trnave, vo štvrtom ročníku ho zo štúdia vylúčili. Ako „občan druhej kategórie“ pracoval od roku 1976 ako kurič a pomocný pracovník. Dostal sa vraj do prostredia, kde už režim ľuďom nemal čo zobrať. Popri tom sa venoval organizovaniu samizdatovej nezávislej kultúry a voľnej tvorbe.
Zmijovka na hlave
„Kotolne som striedal, pretože ŠtB sa snažila rozbiť kolektívy, ktoré sa tam tvorili. Často som v podzemí pracoval so sociológmi, výtvarníkmi a umelcami,“ spomínal Budaj, ktorý sa práve vďaka práci v kotolniach dostal ku svojej legendárnej čiapke, ktorej nepovedali kedysi inak ako zmijovka. Ján Budaj pri prikurovaní do pece ani netušil, že raz obyčajný kus oblečenia bude nosiť jeho meno.