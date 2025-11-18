Sedel v kaviarni, čašníčka naňho civela a rozochvela sa. Známi ľudia a ich nemanželské deti
Niektorí ich splodili s milenkou počas manželstve, inokedy ide o tajomstvá z ich mladosti.
Nie všetky deti sa rodia v dokonalých manželstvách, najmä v dnešnej dobe. A hoci počatie potomka mimo posvätného zväzku sa vo viacerých prípadoch toleruje, známe osobnosti sú posudzované prísnejšie a bulvár ich často pranieruje. Veľká časť z nich sa však k svojim nemanželským deťom priznala a dokonca majú aj pekné vzťahy, píše portál thethings.com.
4. Arnold Schwarzenegger
Slávny herec a bývalý guvernér Kalifornie mal pomer s gazdinou Mildred Patriciou Baenou, keď bol ešte ženatý so svojou (teraz už bývalou) manželkou Mariou Shriver. Shriver a Schwarzenegger už mali spolu štyri deti, ale v roku 1997 splodil ďalšieho syna, dieťa z lásky s Baenou, ktorý sa narodil len päť dní po Arnoldovom druhom synovi Christopherovi.
Mildred dala svojmu synovi meno Joseph Baena a svet roky netušil, že je Schwarzeneggerovým synom. Podľa medializovaných správ sa Joseph, ako rástol, začal čoraz viac podobať na svojho otca. V roku 2011 však Schwarzenegger konečne svojej manželke priznal, že Joseph je jeho biologický syn. Dobrou správou je, že Arnold a Joseph si vytvorili dobrý vzťah a Schwarzenegger dokonca verejne povedal svojmu synovi, že je na neho hrdý a že ho miluje.
3. Steven Tyler
Zo všetkých detí lásky na tomto zozname je najznámejšia Liv Tyler, dcéra Stevena Tylera. Tyler mal krátky vzťah s Livinou matkou, modelkou Bebe Buell, v roku 1977. Buell neskôr porodila Liv, ktorá zistila, že slávny hudobník je jej otcom, až keď mala osem rokov. Dovtedy verila, že jej nevlastný otec, Todd Rundgren, je jej biologickým otcom.
Liv potom v rozhovore v relácii The Jonathan Ross Show prezradila, ako po prvýkrát zistila, že jej otcom je Steven Tyler, „Nuž, nejako som na to prišla, pretože vyzeral presne ako ja a mám sestru menom Mia, ktorá je o rok mladšia odo mňa. Videla som ju stáť na kraji pódia na koncerte a doslova som sa pozerala na svoje dvojča,“ uviedla hollywoodska hviezda.