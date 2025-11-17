VIDEO: Novomanželom dal dar, z ktorého naskakujú zimomriavky. Spievajúci kňaz zo Žiliny dojal Slovensko - Dobré noviny
VIDEO: Novomanželom dal dar, z ktorého naskakujú zimomriavky. Spievajúci kňaz zo Žiliny dojal Slovensko
VIDEO: Novomanželom dal dar, z ktorého naskakujú zimomriavky. Spievajúci kňaz zo Žiliny dojal Slovensko

Kňaz Zdenko Mravec / Ilustračné foto.
Kňaz Zdenko Mravec / Ilustračné foto. — Foto: Instagram/mirka_wedding_content_creator, Freepik/prostooleh

Zábery zo svadby obleteli sociálne siete.

„Niečo, čo som na svadbe ešte nezažila. Tá láska, ktorá z neho vychádza, je neskutočná,“ ozýva sa v komentároch pod videom, ktoré dojalo celé Slovensko. Kňaz Zdenko Mravec zo žilinskej farnosti v ňom spieva novomanželom, ktorých práve oddal a svojím hlasom sa tak postaral o nádhernú spomienku nielen pre ženícha a nevestu, ale aj pre všetkých svadobčanov.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Freepik/pikisuperstar

„Jedno oko podľa mňa neostalo suché. Nádherné a mladomanželia na to určite nezabudnú. Nech ich láska sprevádza po celý život,“ priala pod Mirkiným videom zo svadby mladému páru pani Jana. Ani zďaleka nebola jediná, ktorej gesto tohto kňaza vyrazilo dych.

Dojímavé zábery z obradu si už získali srdcia tisícov Slovákov, ktorí sú nápadom talentovaného farára nadšení. Novomanželom prajú veľa lásky a otcovi Zdenkovi, ako ho s láskou volajú, vzdávajú poklonu.

Pieseň pre novomanželov:

Kňaz Martin Madassery.
Prečítajte si tiež: Keď ho Slováci prvýkrát videli, čudovali sa. Na indického kňaza Martina dnes ľudia nedajú dopustiť

