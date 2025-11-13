Pojazdné lešenia pre domácich majstrov – Kedy už rebrík nestačí? - Dobré noviny
Dobré noviny
Pojazdné lešenia pre domácich majstrov – Kedy už rebrík nestačí?
Pojazdné lešenia pre domácich majstrov – Kedy už rebrík nestačí?

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. — Foto: chatgpt.com

V porovnaní s rebríkom ponúka pojazdné lešenie na kolieskach úplne iný komfort a najmä bezpečnosť.

Pojazdné lešenia sa stali obľúbenou voľbou nielen pre remeselníkov a stavebné firmy, ale aj pre domácich majstrov. Sú ľahké, rýchlo zložiteľné, dobre prenosné a ideálne na práce, pri ktorých bežný rebrík už nestačí. Ak potrebujete dosiahnuť na vyššie stropy, urobiť menšiu opravu fasády, natrieť pergolu alebo pracovať na viacerých miestach v rýchlom slede za sebou, mobilné lešenie vám ušetrí čas aj nervy.

V tomto článku nájdete prehľad toho, aké pojazdné lešenie si môže bezpečne zvoliť domáci majster, na aké účely je vhodné a ako s ním správne pracovať.

Kedy sa oplatí použiť pojazdné lešenie?

V porovnaní s rebríkom ponúka pojazdné lešenie na kolieskach úplne iný komfort a najmä bezpečnosť. Oplatí sa vždy, keď:

  • pracujete vo výške dlhší čas,
  • potrebujete mať voľné ruky (napr. pri práci s náradím alebo farbou),
  • často meníte polohu pracoviska,
  • chcete mať stabilnú a pevnú plošinu pod nohami.

Pre domácich majstrov je ideálne najmä pri výškach od 2 do 6 metrov, pričom väčšina bežných hliníkových pojazdných veží sa dá nastaviť podľa potreby.

Ak nechcete investovať do vlastnej konštrukcie, pre domácich majstrov je výbornou možnosťou aj lešenie na prenájom, kde je možné požičať si pojazdné veže na krátkodobé aj dlhodobé projekty. Ľahko si nájdete ponuku vo Vašom okolí na internete cez kľúčové slová ako napr. prenájom lešenia Žilina, požičovňa lešenia Bratislava, lešenia na prenájom Košice, atď.

Použitie v interiéri

V interiéri oceníte najmä nízku hmotnosť a jednoduchú manipuláciu. Mobilné lešenia sú vhodné na:

  • maľovanie stien a vysokých stropov,
  • montáž a výmenu osvetlenia,
  • práce okolo schodísk,
  • montáž garníž, políc či káblových rozvodov,
  • sadrokartonárske práce.

Vďaka pogumovaným kolieskam sa dá pracovať aj na plávajúcej podlahe či dlažbe bez rizika poškodenia. Plošina poskytuje dostatok priestoru pre náradie aj materiál, takže sa nebudete neustále vracať dole.

Použitie v exteriéri

Pojazdné lešenie je mimoriadne praktické aj vonku, napríklad pri:

  • menších opravách fasády,
  • natieraní alebo brúsení drevenej konštrukcie (altánok, pergola, garáž),
  • montáži dažďových zvodov,
  • čistení odkvapov,
  • práce okolo strechy v nižších výškach.

Podstatné je pracovať na pevnom, rovnom teréne a použiť stabilizátory alebo opory, aby bolo lešenie pevné aj pri vyšších výškach.

Čo zvládne domáci majster sám?

Moderné pojazdné hliníkové lešenie je navrhnuté tak, aby ho bolo možné zostaviť aj jednou osobou – najmä menšie modely, ktoré sú určené pre výšky do 3–4 metrov. Zloženie väčšinou nezaberie viac ako 10–20 minút.

Domáci majster bez problémov zvládne:

  • poskladať základnú vežu,
  • nastaviť výšku plošiny,
  • presúvať konštrukciu po priestore,
  • udržiavať stabilitu pomocou koliesok s brzdou,
  • s pomocou stabilizátorov pracovať bezpečne aj vo väčšej výške.

Pri vyšších konštrukciách (nad 6 metrov) sa však oplatí mať asistenta.

Na čo si dať pozor pri výbere?

1. Materiál

Najlepšou voľbou pre domácich majstrov sú hliníkové lešenia – sú ľahké, pevné a odolné voči korózii.

2. Nosnosť plošiny

Bežná nosnosť je okolo 150–200 kg, čo je postačujúce pre človeka aj náradie.

3. Veľkosť pracovnej plošiny

Širšia plošina znamená viac priestoru pre bezpečný pohyb. Pre interiérové práce stačí aj užší variant, vonku je príjemné mať rozmernejšiu plošinu.

4. Kolieska a brzdy

Kvalitné kolieska s brzdou sú základ bezpečnosti. Vonku sú vhodné väčšie kolieska, ktoré sa nedeformujú na nerovnostiach.

5. Stabilizátory

Obzvlášť dôležité pri vyšších konštrukciách alebo pri práci vonku.

Bezpečnostné tipy pre domácich majstrov

  • Pred každým použitím skontrolujte spoje a kolieska.
  • Brzdy musia byť pri práci vždy zablokované.
  • Nepresúvajte lešenie s osobou na plošine.
  • Nepracujte vo veľkom vetre ani na mäkkom povrchu bez podkladu.
  • Nad 4 metre výšky vždy pracujte s pomocou druhej osoby.

Pojazdné lešenia sú skvelou pomôckou pre každého domáceho majstra, ktorý chce pracovať bezpečne, rýchlo a efektívne. Umožňujú bez problémov zvládnuť práce v interiéri aj exteriéri, ponúkajú stabilnú pracovnú plochu a vďaka mobilite sa stávajú univerzálnym riešením pre množstvo projektov okolo domu.

