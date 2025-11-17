Na otcove príbehy nemal trpezlivosť a dnes ho to mrzí. Známy herec uspel aj vďaka tomu, že vytrval
Mama mu často hovorila, že jeho čas ešte len príde
Chlapec z fotografie sa narodil do rodiny hercov. Kým bol malý a rodičia trávili večery v divadle, starala sa o neho babička, no napriek tomu im nikdy nič nezazlieval. Najbližšie mal k mame, keďže otec bol od nej o 20 rokov starší a známy mladík ho v tom čase vnímal skôr ako deduška, ktorý mu toho chcel ešte veľa vyrozprávať. Vtedy na to nemal trpezlivosť, čo ho dnes mrzí. Časom si totiž uvedomil, že slová otca nič nenahradí a je mu ľúto, že ho viac nepočúval.