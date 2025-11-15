Najdôležitejšie sú maličkosti, nie veľké gestá. Zuzana Kanócz prezradila, čo pre ňu znamená mužská krása - Dobré noviny
Najdôležitejšie sú maličkosti, nie veľké gestá. Zuzana Kanócz prezradila, čo pre ňu znamená mužská krása
Najdôležitejšie sú maličkosti, nie veľké gestá. Zuzana Kanócz prezradila, čo pre ňu znamená mužská krása

— Foto: Promo fotografie TV JOJ (seriál Ranč) / Instagram @zuzkakanocz_zuz_ana

Slovami o mužoch dojala.

Herečku Zuzanu Kanócz si aktuálne diváci spájajú najmä s postavou veterinárky Sáry Blahovej v obľúbenom seriáli Ranč. Na obrazovke pôsobí ako rozvážna žena s čistým srdcom, no mimo kamier je predovšetkým milujúcou manželkou a mamou troch detí. Popri starostlivosti o rodinu a náročnej práci si dokáže udržať pokojnú myseľ a úprimnosť, ktorá sa odráža aj v jej slovách o láske a partnerstve.

Keď muž vie byť oporou

Herečka žije dlhé roky s hercom Jurajom Lojom. Spoločne vychovávajú syna Lucasa a dcérky Izabelu a Leylu. Ako sama hovorí, v každodennom partnerskom živote sú najdôležitejšie maličkosti, ktoré sa navonok môžu zdať bezvýznamné, no v skutočnosti tvoria pevné puto medzi dvoma ľuďmi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Televízia JOJ (@tvjoj)

„Jeho veľké plus je, že rád varí. Takže sú dni, keď varí on aj bez toho, že by sme sa na tom dohodli alebo by som ho musela poprosiť. Ak vidí, že ráno nestíham, lebo sa zaseknem pri deťoch, spraví mi desiatu do práce alebo nachystá to, čo práve potrebujem,“ prezradila v rozhovore pre Šarm.

Priznala tiež, že jej muž má cit pre detail a dokonca jej rád pomáha aj s oblečením. „Rád nakupuje oblečenie, takže aj tu mi je veľakrát nápomocný,“ doplnila s úsmevom.

Mužská krása podľa Zuzany

Zuzana Kanócz sa v rozhovore pre Šarm zamyslela aj nad tým, čo pre ňu znamená mužská krása. Jej odpoveď je jednoduchá, no mimoriadne úprimná.

