Jedna vec ich už na vozovke neprekvapí. Cestári v Nitre ukázali špeciálnu novinku, ktorá im pomôže v zime
Zariadenie už začali na cestách testovať.
Napriek tomu, že snehovej nádielky sme sa ešte zatiaľ nedočkali a na bielom koni nedorazil ani Martin, pre cestárov sa už zimná sezóna oficiálne začala. V Nitrianskom kraji sa dokonca môžu pochváliť aj špeciálnou novinkou, ktorá by im mala odhŕňanie snehu uľahčiť. Ako informuje portál noviny.sk, zaradenie sa už v týchto dňoch vybrali testovať na rýchlostnú cestu R1.
1 200 ton soli
Ešte predtým, než cestári vyrazia na slovenské cesty, aby odhrnuli napadnutý sneh a vodiči tak mohli jazdiť po upravených, čistých a bezpečných vozovkách, musia absolvovať školenie. Televízii JOJ to potvrdila aj hovorkyňa Via Pribina Mia Bajáková. „Pred začiatkom každej sezóny našich operátorov riadne preškolíme,“ uviedla.
Na posyp rýchlostnej cesty Via Pribina majú k dispozícii 1 200 ton posypovej soli, podľa slov prevádzkového riaditeľa Via Pribina Františka Snováka si však vedia zmes soli a vody vyrobiť aj sami – disponujú totiž zásobníkom na soľankové hospodárstvo.
Veľká novinka
Bezprostredne na ceste sú aj silá so soľou, ktoré sú posýpačom nápomocné pri údržbe cesty. Posypový materiál si tak vedia doplniť priamo na rýchlostnej ceste R1 a nemusia strácať drahocenné minúty tým, že by sa vracali do strediska.
Navyše sa môžu pochváliť aj novinkou – všetky zásobníky soli disponujú totiž špeciálnym zariadením, tzv. senzormi. Tie cestárom ukazujú, koľko posypového materiálu je ešte v odhŕňačoch k dispozícii. „Nám to vlastne pomáha pri logistike a objednávaní posypového materiálu,“ vysvetlil prevádzkový riaditeľ.