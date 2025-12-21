Čaká na vaše deti každý rok kopa darčekov? Psychológ prezradil tri dôvody, prečo je to chyba
Príliš veľa darčekov pod vianočným stromčekom prináša do života pár negatívnych dôsledkov.
Vidieť povestnú úprimnú radosť v detských očiach je hnacím motorom pre mnohých rodičov, ktorí pri predvianočných nákupoch nedokážu odolať a míňajú a míňajú. V rovnakej chvíli však rovnaké nutkania často riešia aj starí rodičia, krstní rodičia či rodinní známi – a končí to peknou kopou balíčkov.
To všetko napriek tomu, že si každý rok jasne poviete, že tentokrát to už nebudete preháňať. Podľa psychológa Seana Grovera však presne takýmto spôsobom doma môžete vytvárať nevďačných tyranov, ktorých neuspokojí nič bez ohľadu na to, koľko toho dostanú. Na čo teda pre portál Psychology Today upozornil?
Dôsledky do dospelosti
Príliš veľa darčekov zvyšuje deštruktívne správanie. Deti len chamtivo siahajú po jednom darčeku za druhým a vytvárajú sa v nich negatívne sociálne a emocionálne následky siahajúce až do dospelosti. „Takéto deti sú podľa štúdie v dospelosti náchylnejšie na dlhy z kreditných kariet, hazardné hry a nutkavé nakupovanie. Rozbaľovanie darčekov prináša výbuch šťastia, ale nemá trvalú silu, pretože len živí hlad po ďalšom otváraní," vysvetľuje psychológ Grover.
Materiálny nadbytok nepodporuje zdravé sebavedomie. To je zakorenené v pocite identity, ktoré vytvárajú dobré vzťahy s rodičmi a rovesníkmi, nie majetkom. Štúdie ukázali, že neexistuje priama súvislosť medzi hmotným majetkom a pocitmi šťastia či sebavedomím.