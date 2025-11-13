Keď je témou on, vždy je sentimentálna. Kristína Malachovská sa vyznala, ako vníma statočného otca - Dobré noviny
Keď je témou on, vždy je sentimentálna. Kristína Malachovská sa vyznala, ako vníma statočného otca
Zábery z nehody na trase medzi Pezinkom a Bratislavou / Ilustračná fotografia

Slovenskí rušňovodiči robia stále tú istú chybu, hovorí ich kolega. Práve pre ňu pribúdajú nehody

Karel Roden s herečkou Arly Jover

Rozkošná Eliza z Dunaja si podmanila divákov. Málokto vie, že trojročná Kristínka má talent po známej mame

Dušan Ambróš / Súťažiaci Juraj

Viera Richterová a Emil Horváth mladší.

Eva Máziková s manželom.

Karel Roden s herečkou Arly Jover

Exmanžel Martiny Šimkovičovej Igor našiel šťastie pri Andrei.

Zábery z nehody na trase medzi Pezinkom a Bratislavou / Ilustračná fotografia

Ilustračné fotografie.

Eva Máziková s manželom.

Exmanžel Martiny Šimkovičovej Igor našiel šťastie pri Andrei.

Karel Roden s herečkou Arly Jover

Iveta Malachovská zhodila vyše desať kíl.

Keď je témou on, vždy je sentimentálna. Kristína Malachovská sa vyznala, ako vníma statočného otca

Martin Malachovský s dcérou
Martin Malachovský s dcérou — Foto: Instagram @ivetamalachovskaofficial, @kika_malach

Odkaz plný lásky a úcty.

Keď sa pred niekoľkými rokmi u Martina Malachovského objavili vážne zdravotné problémy a lekári mu diagnostikovali sklerózu multiplex, život známeho manželského páru sa od základu zmenil. Vážna diagnóza si nevyžiadala silu len od samotného umelca, ale aj od jeho najbližších vrátane manželky Ivety. Napriek všetkému zostáva ich rodina pevná. Dôkazom toho je aj krásny odkaz ich dcéry Kristíny.

Slová, ktoré chytia za srdce

V utorok oslavoval Martin Malachovský meniny a popri množstve gratulácií od fanúšikov a kolegov dostal zrejme aj tú najvzácnejšiu – vyznanie od dcéry Kristíny. Tá sa na sociálnych sieťach podelila o dojímavý príspevok plný humoru, citu a vďaky.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Kika Malachovská (@kika_malach)

„Keď je dnes už toho Martina. Ráno, keď som mu volala, mi vravel, že ak mu ešte niekto povie niečo o bielom koňovi, tak ho porazí,“ napísala na Instagrame. Krátkym žartom odhalila otcov typický nadhľad a zmysel pre humor, ktorý si zachováva aj napriek ťažkým životným skúškam.

Kristína Malachovská s rodičmi a partnerom Jakubom.
Prečítajte si tiež: O päť rokov mladšieho zbalila na perkelt. Kristína Malachovská po rozvode vie, aké je to začať odznova

Za odľahčeným úvodom však nasledovali slová, ktoré hovoria o hlbokom vzťahu otca a dcéry. „Ľúbim ho. Zakaždým som sentimentálna, keď je témou ON. Lepšieho človeka nepoznám a lepšieho otca si neviem predstaviť... a ani želať,“ priznala Kristína.

V dobrom aj v zlom

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

