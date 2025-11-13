Keď je témou on, vždy je sentimentálna. Kristína Malachovská sa vyznala, ako vníma statočného otca
Odkaz plný lásky a úcty.
Keď sa pred niekoľkými rokmi u Martina Malachovského objavili vážne zdravotné problémy a lekári mu diagnostikovali sklerózu multiplex, život známeho manželského páru sa od základu zmenil. Vážna diagnóza si nevyžiadala silu len od samotného umelca, ale aj od jeho najbližších vrátane manželky Ivety. Napriek všetkému zostáva ich rodina pevná. Dôkazom toho je aj krásny odkaz ich dcéry Kristíny.
Slová, ktoré chytia za srdce
V utorok oslavoval Martin Malachovský meniny a popri množstve gratulácií od fanúšikov a kolegov dostal zrejme aj tú najvzácnejšiu – vyznanie od dcéry Kristíny. Tá sa na sociálnych sieťach podelila o dojímavý príspevok plný humoru, citu a vďaky.
„Keď je dnes už toho Martina. Ráno, keď som mu volala, mi vravel, že ak mu ešte niekto povie niečo o bielom koňovi, tak ho porazí,“ napísala na Instagrame. Krátkym žartom odhalila otcov typický nadhľad a zmysel pre humor, ktorý si zachováva aj napriek ťažkým životným skúškam.
Za odľahčeným úvodom však nasledovali slová, ktoré hovoria o hlbokom vzťahu otca a dcéry. „Ľúbim ho. Zakaždým som sentimentálna, keď je témou ON. Lepšieho človeka nepoznám a lepšieho otca si neviem predstaviť... a ani želať,“ priznala Kristína.