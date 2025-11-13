Po škandále s Viktorom končí v STVR. Adela prezradila, čo bude s obľúbenou reláciou Trochu inak - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Po škandále s Viktorom končí v STVR. Adela prezradila, čo bude s obľúbenou reláciou Trochu inak
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Zábery z nehody na trase medzi Pezinkom a Bratislavou / Ilustračná fotografia

Slovenskí rušňovodiči robia stále tú istú chybu, hovorí ich kolega. Práve pre ňu pribúdajú nehody

Karel Roden s herečkou Arly Jover

Dieťa neprichádzalo, tak si tehotenstvo dohodol s kamarátkou. Karel Roden našiel šťastie pri zubárke Laure

Rozkošná Eliza z Dunaja si podmanila divákov. Málokto vie, že trojročná Kristínka má talent po známej mame

Dušan Ambróš / Súťažiaci Juraj

Skromný Juraj môže vyhrať sumu, akú Slovensko ešte nezažilo: Sú aj lepší, ja som mal iba šťastie

Exmanžel Martiny Šimkovičovej Igor našiel šťastie pri Andrei.

O tom, že ho má podvádzať, sa dozvedel cez GPS. Šimkovičovej bývalý manžel našiel šťastie až pri Andrei

Eva Máziková s manželom.

Z receptu na jej životný elán sa budete červenať. Eva Máziková sa nebojí otvorene hovoriť o intímnostiach

Karel Roden s herečkou Arly Jover

Dieťa neprichádzalo, tak si tehotenstvo dohodol s kamarátkou. Karel Roden našiel šťastie pri zubárke Laure

Exmanžel Martiny Šimkovičovej Igor našiel šťastie pri Andrei.

O tom, že ho má podvádzať, sa dozvedel cez GPS. Šimkovičovej bývalý manžel našiel šťastie až pri Andrei

Zábery z nehody na trase medzi Pezinkom a Bratislavou / Ilustračná fotografia

Slovenskí rušňovodiči robia stále tú istú chybu, hovorí ich kolega. Práve pre ňu pribúdajú nehody

Ilustračné fotografie.

Zbadali ste po byte behať rybenku? Nenápadný hmyz vás upozorňuje na problém, ktorý môže vyjsť draho

Eva Máziková s manželom.

Z receptu na jej životný elán sa budete červenať. Eva Máziková sa nebojí otvorene hovoriť o intímnostiach

Exmanžel Martiny Šimkovičovej Igor našiel šťastie pri Andrei.

O tom, že ho má podvádzať, sa dozvedel cez GPS. Šimkovičovej bývalý manžel našiel šťastie až pri Andrei

Karel Roden s herečkou Arly Jover

Dieťa neprichádzalo, tak si tehotenstvo dohodol s kamarátkou. Karel Roden našiel šťastie pri zubárke Laure

Zomierajúcej mame sľúbila, že bude majsterkou sveta. Zarka zvíťazila na najťažšej súťaži jej života

Iveta Malachovská zhodila vyše desať kíl.

Porozprávala, ako sa jej podarilo tak schudnúť. Veľkú premenu Ivety Malachovskej spustila jedna osoba

SLEDUJE NÁS 207 073 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Po škandále s Viktorom končí v STVR. Adela prezradila, čo bude s obľúbenou reláciou Trochu inak

Adela Vinczeová a producent Daniel Rabin.
Adela Vinczeová a producent Daniel Rabin. — Foto: Promo fotografie STVR (Trochu inak); Facebook - Trochu inak s Adelou

Pri tvorení šou prišla o základ dôvery.

„Po ôsmich rokoch končí jedna veľká kapitola s STVR,“ prekvapili na sociálnych sieťach moderátorka Adela Vinczeová a producent Daniel Rabina, ktorí stáli za populárnou tolkšou Trochu inak. Adela priznala, že po tom, čo vedenie verejnoprávnej televízie z jednej časti „vystrihlo“ rozhovor s jej manželom Viktorom Vinczem, musela konať.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Trochu inak s Adelou (@trochu_inak_s_adelou)

Základ dôvery

„V prvom rade sa chceme poďakovať všetkým skvelým kolegom, s ktorými sme mohli na Trochu inak spolupracovať. Vážime si, že verejnoprávny priestor bol dlhé roky a za mnohých vedení domovom formátu, ktorý stojí na otvorenosti, humore a rešpekte k rôznym pohľadom na svet. Zároveň však cítime, že nastal moment, keď je správne sa pohnúť ďalej. Sloboda výberu hostí a tém je pre nás základom dôvery,“ vysvetlila Adela, ktorá už v septembri tohto roku hovorila o zásahoch do dramaturgie.

Adela a Viktor Vinczeovci.
Prečítajte si tiež: Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

„Rozhodnutie STVR neodvysielať rozhovor s Viktorom, ktorý sa nakrúcal 13. septembra v Divadle L+S, sme zobrali na vedomie, no nemôžeme sa s ním stotožniť. Vnímame ho ako neprimeraný zásah do dramaturgie relácie, ktorý nastal ešte pred samotným natáčaním rozhovoru. Takže jeho obsah nemohol byť problémom,“ uviedla na sociálnych sieťach a dodala, že to bolo prvýkrát za 13 rokov relácie, čo neodvysielali rozhovor s hosťom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Trochu inak s Adelou (@trochu_inak_s_adelou)

Čo bude ďalej?

„STVR ako verejnoprávne médium si nemôže dovoliť nechať sa vtiahnuť do politických bojov komerčnej televízie a jej bývalého zamestnanca. V tomto kontexte je Viktor Vincze momentálne vnímaný,“ uviedla televízia v stanovisku. Adela teraz opäť zdôraznila, že ak by mala byť šou akokoľvek obmedzovaná, stratil by sa zmysel toho, prečo Trochu inak vôbec vzniklo.

Adam Bardy a Adela Vinczeová.
Prečítajte si tiež: V rozhovore s Adelou neskrýval slzy. Adam Bardy prehovoril o dedičstve od dedka, ktorý ho vychoval

„Neodchádzame z hnevu, ale z presvedčenia, že rozhovor má byť miestom, kde sa rôzne svety nevylučujú, ale stretávajú,“ pokračovala moderátorka, ktorá vytvorila viac ako 200 epizód a privítala vyše 700 hostí. „V Slovenskom národnom divadle, v Slovenskom rozhlase a Divadle L+S nás naživo videlo viac ako 50-tisíc divákov. Státisíce z vás nás pozerajú v televízii a počúvajú v podcastoch. Len vďaka vám sa podarilo vytvoriť niečo, čo má zmysel – ľudské, slobodné a inšpirujúce. A práve v tomto duchu budeme pokračovať,“ prezradila Adela a fanúšikom priblížila, ako bude šou vyzerať ďalej.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…