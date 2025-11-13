Po škandále s Viktorom končí v STVR. Adela prezradila, čo bude s obľúbenou reláciou Trochu inak
Pri tvorení šou prišla o základ dôvery.
„Po ôsmich rokoch končí jedna veľká kapitola s STVR,“ prekvapili na sociálnych sieťach moderátorka Adela Vinczeová a producent Daniel Rabina, ktorí stáli za populárnou tolkšou Trochu inak. Adela priznala, že po tom, čo vedenie verejnoprávnej televízie z jednej časti „vystrihlo“ rozhovor s jej manželom Viktorom Vinczem, musela konať.
Základ dôvery
„V prvom rade sa chceme poďakovať všetkým skvelým kolegom, s ktorými sme mohli na Trochu inak spolupracovať. Vážime si, že verejnoprávny priestor bol dlhé roky a za mnohých vedení domovom formátu, ktorý stojí na otvorenosti, humore a rešpekte k rôznym pohľadom na svet. Zároveň však cítime, že nastal moment, keď je správne sa pohnúť ďalej. Sloboda výberu hostí a tém je pre nás základom dôvery,“ vysvetlila Adela, ktorá už v septembri tohto roku hovorila o zásahoch do dramaturgie.
„Rozhodnutie STVR neodvysielať rozhovor s Viktorom, ktorý sa nakrúcal 13. septembra v Divadle L+S, sme zobrali na vedomie, no nemôžeme sa s ním stotožniť. Vnímame ho ako neprimeraný zásah do dramaturgie relácie, ktorý nastal ešte pred samotným natáčaním rozhovoru. Takže jeho obsah nemohol byť problémom,“ uviedla na sociálnych sieťach a dodala, že to bolo prvýkrát za 13 rokov relácie, čo neodvysielali rozhovor s hosťom.
Čo bude ďalej?
„STVR ako verejnoprávne médium si nemôže dovoliť nechať sa vtiahnuť do politických bojov komerčnej televízie a jej bývalého zamestnanca. V tomto kontexte je Viktor Vincze momentálne vnímaný,“ uviedla televízia v stanovisku. Adela teraz opäť zdôraznila, že ak by mala byť šou akokoľvek obmedzovaná, stratil by sa zmysel toho, prečo Trochu inak vôbec vzniklo.
„Neodchádzame z hnevu, ale z presvedčenia, že rozhovor má byť miestom, kde sa rôzne svety nevylučujú, ale stretávajú,“ pokračovala moderátorka, ktorá vytvorila viac ako 200 epizód a privítala vyše 700 hostí. „V Slovenskom národnom divadle, v Slovenskom rozhlase a Divadle L+S nás naživo videlo viac ako 50-tisíc divákov. Státisíce z vás nás pozerajú v televízii a počúvajú v podcastoch. Len vďaka vám sa podarilo vytvoriť niečo, čo má zmysel – ľudské, slobodné a inšpirujúce. A práve v tomto duchu budeme pokračovať,“ prezradila Adela a fanúšikom priblížila, ako bude šou vyzerať ďalej.