Tisíce ľudí sa chystajú do práce či školy v pyžame, môžete tak urobiť aj vy. Nie je to iba prázdne gesto
Krásna myšlienka sa skrýva za každoročnou akciou.
Stráviť celý deň v pyžame či nebodaj v ňom aj rovno prísť do práce, to je skrytou túžbou nejedného z nás. Piatok 14. novembra je však deň, keď môžete za svojimi povinnosťami vykročiť doslova rovno z postele.
Školy a zamestnávatelia naprieč celým Slovenskom sa rozhodli podporiť „Pyjama day“, teda pyžamový deň, ktorým cieľom je vyslať signál vážne chorým deťom a ich rodinám. Práve tie totiž strávia na nemocničnom lôžku dlhé dni, ba aj týždne. Pyžamo sa tak stáva ich jediným oblečením, ktoré ani nemajú šancu vymeniť za bežné oblečenie.
Svoje pyžamo si môžete obliecť kedykoľvek počas dňa a ukázať deťom, že na ne myslíte a nie sú v tom samy. Svoju podporu a pyžamové outfity môžete zdieľať na sociálnych sieťach s hashtagom #pyjamaday. Súčasťou kampane je aj verejná zbierka na nákup rozkladacích postelí pre rodičov detí na Detskom oddelení Nemocnice s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši.