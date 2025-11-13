Tisíce ľudí sa chystajú do práce či školy v pyžame, môžete tak urobiť aj vy. Nie je to iba prázdne gesto - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Tisíce ľudí sa chystajú do práce či školy v pyžame, môžete tak urobiť aj vy. Nie je to iba prázdne gesto
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Zábery z nehody na trase medzi Pezinkom a Bratislavou / Ilustračná fotografia

Slovenskí rušňovodiči robia stále tú istú chybu, hovorí ich kolega. Práve pre ňu pribúdajú nehody

Karel Roden s herečkou Arly Jover

Dieťa neprichádzalo, tak si tehotenstvo dohodol s kamarátkou. Karel Roden našiel šťastie pri zubárke Laure

Rozkošná Eliza z Dunaja si podmanila divákov. Málokto vie, že trojročná Kristínka má talent po známej mame

Dušan Ambróš / Súťažiaci Juraj

Skromný Juraj môže vyhrať sumu, akú Slovensko ešte nezažilo: Sú aj lepší, ja som mal iba šťastie

Viera Richterová a Emil Horváth mladší.

Keď sa ženil, oddávajúci mal štyri promile v krvi. Emil Horváth svoju Vierku očaril dobrým srdcom

Eva Máziková s manželom.

Z receptu na jej životný elán sa budete červenať. Eva Máziková sa nebojí otvorene hovoriť o intímnostiach

Karel Roden s herečkou Arly Jover

Dieťa neprichádzalo, tak si tehotenstvo dohodol s kamarátkou. Karel Roden našiel šťastie pri zubárke Laure

Exmanžel Martiny Šimkovičovej Igor našiel šťastie pri Andrei.

O tom, že ho má podvádzať, sa dozvedel cez GPS. Šimkovičovej bývalý manžel našiel šťastie až pri Andrei

Zábery z nehody na trase medzi Pezinkom a Bratislavou / Ilustračná fotografia

Slovenskí rušňovodiči robia stále tú istú chybu, hovorí ich kolega. Práve pre ňu pribúdajú nehody

Ilustračné fotografie.

Zbadali ste po byte behať rybenku? Nenápadný hmyz vás upozorňuje na problém, ktorý môže vyjsť draho

Eva Máziková s manželom.

Z receptu na jej životný elán sa budete červenať. Eva Máziková sa nebojí otvorene hovoriť o intímnostiach

Exmanžel Martiny Šimkovičovej Igor našiel šťastie pri Andrei.

O tom, že ho má podvádzať, sa dozvedel cez GPS. Šimkovičovej bývalý manžel našiel šťastie až pri Andrei

Karel Roden s herečkou Arly Jover

Dieťa neprichádzalo, tak si tehotenstvo dohodol s kamarátkou. Karel Roden našiel šťastie pri zubárke Laure

Zomierajúcej mame sľúbila, že bude majsterkou sveta. Zarka zvíťazila na najťažšej súťaži jej života

Iveta Malachovská zhodila vyše desať kíl.

Porozprávala, ako sa jej podarilo tak schudnúť. Veľkú premenu Ivety Malachovskej spustila jedna osoba

SLEDUJE NÁS 207 074 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Tisíce ľudí sa chystajú do práce či školy v pyžame, môžete tak urobiť aj vy. Nie je to iba prázdne gesto

Akciu pred rokom podporila aj Dominika Stará.
Akciu pred rokom podporila aj Dominika Stará. — Foto: Instagram @dstaraofficial/ lelosi.sk

Krásna myšlienka sa skrýva za každoročnou akciou.

Stráviť celý deň v pyžame či nebodaj v ňom aj rovno prísť do práce, to je skrytou túžbou nejedného z nás. Piatok 14. novembra je však deň, keď môžete za svojimi povinnosťami vykročiť doslova rovno z postele.

Školy a zamestnávatelia naprieč celým Slovenskom sa rozhodli podporiť „Pyjama day“, teda pyžamový deň, ktorým cieľom je vyslať signál vážne chorým deťom a ich rodinám. Práve tie totiž strávia na nemocničnom lôžku dlhé dni, ba aj týždne. Pyžamo sa tak stáva ich jediným oblečením, ktoré ani nemajú šancu vymeniť za bežné oblečenie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Ronald McDonald House Charities n.o. (@rmhcslovensko)

Svoje pyžamo si môžete obliecť kedykoľvek počas dňa a ukázať deťom, že na ne myslíte a nie sú v tom samy. Svoju podporu a pyžamové outfity môžete zdieľať na sociálnych sieťach s hashtagom #pyjamaday. Súčasťou kampane je aj verejná zbierka na nákup rozkladacích postelí pre rodičov detí na Detskom oddelení Nemocnice s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši.

Ilustračné foto.
Prečítajte si tiež: Žena tri noci po sebe spala v rovnakom pyžame a vyvolala veľkú diskusiu. Ako často by sme ho mali meniť?

Už ste čítali?

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…