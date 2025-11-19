Špeciálne koláčiky si pýtal každé ráno. Génius Da Vinci mal rád dobrotu, ktorú si môžete pripraviť aj vy
Anízové koláčiky, po ktorých sa bude zalizovať celá rodina.
V časoch, keď sa sladké dobroty piekli ešte na jednoduchej, rozhorúčenej platni, vznikol recept, ktorý dokáže zaujať aj dnes. Julka Spustová, známa svojou láskou k tradičným chutiam, oprášila recept na anízové koláčiky, ktoré sú rovnako jednoduché, ako aj nezabudnuteľné.
Na prípravu skvelých anízových koláčikov potrebujeme:
- 2 hrnčeky/0,5 kg hladkej múky
- 1 prášok do pečiva/1 ČL sódy bikarbóny
- 250 dkg masla
- 250 g práškového cukru
- 2 vajcia
- 1 balenie anízu
- mlieko podľa potreby
Návod
Všetky suroviny zmiešame a z hmoty vypracujeme tuhšie cesto. Z neho vytvarujeme guľôčky veľké ako vlašský orech. Rukami ich sploštíme do tvaru koláčikov a uložíme na papier na pečenie. Pečieme v rúre dozlatista.
Zaujímavosť: Kedysi sa tieto koláčiky piekli priamo na horúcej platni, čo im dodávalo jedinečnú chuť a vôňu.
Aníz, kedysi neodmysliteľná súčasť špajze našich starých mám, je korenina s jemne sladkastou chuťou a nezameniteľnou arómou. V koláčikoch pôsobí nielen ako dochucovadlo, ale aj ako spomienkový most k tradíciám, ktoré sa oplatí uchovávať. Anízové koláčiky nemusia byť len dezertom, renesančný génius Leonardo Da Vinci ich vraj jedával každý deň. Raňajky mal rád čerstvé a teplé.