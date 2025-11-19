Špeciálne koláčiky si pýtal každé ráno. Génius Da Vinci mal rád dobrotu, ktorú si môžete pripraviť aj vy - Dobré noviny
Špeciálne koláčiky si pýtal každé ráno. Génius Da Vinci mal rád dobrotu, ktorú si môžete pripraviť aj vy
Špeciálne koláčiky si pýtal každé ráno. Génius Da Vinci mal rád dobrotu, ktorú si môžete pripraviť aj vy

Ilustračné foto, dobový autoportrét Leonarda Da Vinciho.
Ilustračné foto, dobový autoportrét Leonarda Da Vinciho. — Foto: Pexels: Life Of Pix, Wikimedia Commons

Anízové koláčiky, po ktorých sa bude zalizovať celá rodina.

V časoch, keď sa sladké dobroty piekli ešte na jednoduchej, rozhorúčenej platni, vznikol recept, ktorý dokáže zaujať aj dnes. Julka Spustová, známa svojou láskou k tradičným chutiam, oprášila recept na anízové koláčiky, ktoré sú rovnako jednoduché, ako aj nezabudnuteľné.

Na prípravu skvelých anízových koláčikov potrebujeme:

  • 2 hrnčeky/0,5 kg hladkej múky
  • 1 prášok do pečiva/1 ČL sódy bikarbóny
  • 250 dkg masla
  • 250 g práškového cukru
  • 2 vajcia
  • 1 balenie anízu
  • mlieko podľa potreby

Návod

Všetky suroviny zmiešame a z hmoty vypracujeme tuhšie cesto. Z neho vytvarujeme guľôčky veľké ako vlašský orech. Rukami ich sploštíme do tvaru koláčikov a uložíme na papier na pečenie. Pečieme v rúre dozlatista.

Zaujímavosť: Kedysi sa tieto koláčiky piekli priamo na horúcej platni, čo im dodávalo jedinečnú chuť a vôňu. 

Jednoduché a rýchle anízové koláče.
Jednoduché a rýchle anízové koláče. Foto: Microsoft Copilot, generované AI na požiadavku používateľa, november 2025

Aníz, kedysi neodmysliteľná súčasť špajze našich starých mám, je korenina s jemne sladkastou chuťou a nezameniteľnou arómou. V koláčikoch pôsobí nielen ako dochucovadlo, ale aj ako spomienkový most k tradíciám, ktoré sa oplatí uchovávať. Anízové koláčiky nemusia byť len dezertom, renesančný génius Leonardo Da Vinci ich vraj jedával každý deň. Raňajky mal rád čerstvé a teplé.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

