S inými deťmi nenašiel spoločnú reč, tak začal vystupovať. Z veľkého introverta je obľúbený herec
Umenie mu pomohlo vyjadriť to, čo nevedel sformulovať do slov.
Rodičia ho odmalička podporovali v tom, aby bol kreatívny a chceli, aby sa venoval niečomu, čo ho bude skutočne baviť. Chlapec z fotografie bol pritom v detstve veľký introvert a v škole sa mu veľmi nedarilo zapadnúť medzi ostatné deti. S rovesníkmi nevedel nájsť spoločnú reč, a tak hľadal útechu v písaní a vo vystupovaní. Umenie mu nakoniec pomohlo vyjadriť to, čo slovami nedokázal, a práve vďaka tomu sa z neho nakoniec stal oceňovaný a známy herec.