Štyri nenápadné príznaky rakoviny si ľudia často nevšimnú. Jeden môžete odhaliť aj po pohári vína
Väčšina týchto symptómov má nevinné vysvetlenie, no oplatí sa im venovať pozornosť, hovorí onkológ.
Niektoré choroby sa neozvú hlasno, skôr iba jemným šepotom. Tak to bolo aj v prípade ženy, ktorá pocítila bolesť na hrudi po pohári vína. Ukázalo sa, že má Hodgkinov lymfóm. „Ako onkológ sa stretávam s pacientmi, ktorí prichádzajú s bežnými aj veľmi neobvyklými príznakmi,“ uviedol pre Washington Post profesor a vedúci hematológie Mikkael Sekeres a dodal, že existujú menej známe prejavy rakoviny, ktoré si ľudia ani nevšimnú. Často ich totiž pripisujú únave či stresu. Pozrite sa na štyri prekvapivé symptómy, ktoré síce automaticky neznamenajú rakovinu, no stoja za pozornosť.
4. Bolesť v lymfatickej uzline po pohári vína
Ak po pohári vína alebo inom alkohole cítite opakovanú bolesť na rovnakom mieste, napríklad v hrudníku alebo v podpazuší, neignorujte ju. Môže ísť o prejav Hodgkinovho lymfómu, teda rakoviny lymfatického systému.
„Podľa štúdií sa tento jav vyskytuje približne u piatich percent pacientov s týmto ochorením. Predpokladá sa, že alkohol spôsobuje rozšírenie ciev v postihnutej uzline alebo uvoľňovanie zápalových látok, čo vedie k bolesti,“ vysvetlil Sekeres. Zápal pažeráka či žalúdka po alkohole je bežný, no opakovaná bolesť v konkrétnej časti tela po pití alkoholu už stojí za vyšetrenie.
3. Zlomenina bez zjavnej príčiny
Ak sa vám niekedy stalo, že ste si zlomili kosť po malom páde alebo bez väčšieho úrazu, mali by ste to s lekárom prebrať. „Rakovina, ktorá vznikne v kosti alebo sa do nej rozšíri z iného orgánu, môže kostné tkanivo oslabiť a spôsobiť tzv. patologickú zlomeninu. Takéto zlomeniny sú oveľa častejšie spôsobené metastázami než primárnou rakovinou kostí,“ uviedol expert. Najčastejšie pochádzajú z prsníka, pľúc, štítnej žľazy, obličiek a prostaty.
Ak sa zlomenina objaví bez zjavného dôvodu, lekári odporúčajú vyšetrenie pomocou röntgenu, CT či magnetickej rezonancie.