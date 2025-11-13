Keď jej deti zmizli z Auparku, nejedla a nespala. Vera Wisterová našla pokoj pri bratovi známej herečky
Strašne sa zľaknem, keď sa jeden syn náhodou zabudne pri rožkoch v obchode a ja ho zrazu nevidím pri vozíku, priznáva aj po rokoch moderátorka.
Z večera do rána zmizli bez stopy a ona netušila, kde a s kým sú a či vôbec žijú. Vera Wisterová zažila v živote traumu, akú by nemal prežiť žiadny rodič - únos svojich dvoch synov. „Neviem, či som niečo v tých prvých dňoch vôbec zjedla, nespala som, ani neviem, ako som prežívala,“ povedala pre Svet Evity Vera, ktorej sa exmanžel roky vyhrážal, že jej vezme deti a nakoniec to aj spravil.
Známa moderátorka však bola rozhodnutá, že bude o synov bojovať do posledného dychu. Nasledovali nekonečné súdne pojednávania, no podarilo sa - chlapci sa po deviatich mesiacoch vrátili domov k mame. Ona však svoj pokoj, zdá sa, ešte nejaký čas nenájde. Podľa najnovších informácií, ktoré priniesol portál istream.sk, je totiž prípad opäť pred súdom s novými a údajne šokujúcimi informáciami. Moderátorka tak za traumatickým zážitkom nebude môcť nateraz definitívne zatvoriť dvere. Našťastie však má už niekoľko rokov láskyplnú oporu v partnerovi Michalovi Svarinskom, bratovi známej herečky Kristíny. S ním jej možno v budúcnosti zazvonia aj svadobné zvony.
Producent z Izraela
Úspešná moderátorka tvorila kedysi pár s lídrom kapely IMT Smile Ivanom Táslerom a mnohí si mysleli, že skončia pred oltárom. Ich láska však nakoniec nevydržala a obaja si dali definitívne zbohom. Po rozpade vzťahu so známym muzikantom sa Vera Wisterová vybrala na dovolenku do Izraela, kde chcela prísť na iné myšlienky. A práve v krajine na Strednom východe stretla muža, ktorý jej neskôr naservíroval tú najhoršiu nočnú moru v živote.
Hudobného producenta Jeremyho Hulsha si vzala v Izraeli v roku 2010, potom prišli deti a o štyri roky neskôr sa celá rodina presťahovala na Slovensko. Medzi oboma partnermi to však zjavne nefungovalo, keďže prešli len tri roky a moderátorka podala žiadosť o rozvod. S koncom vzťahu sa však udialo niečo, čo by moderátorka ani v najhoršom sne neočakávala.
Urobil, čo vyhlasoval
„Keď sme sa začali rozprávať o konci nášho vzťahu, vtedy mi tak kde-tu povedal - ale ty prídeš o deti. Potom to už hovoril úplne otvorene, že deti už nikdy neuvidím,“ priznala ešte v minulosti pre Madam Evu Vera Wisterová, ktorej manžel nakoniec urobil to, čo vyhlasoval. Jedného dňa sa jej synovia totiž nevrátili domov a ona netušila, kde sú, s kým a či sú vôbec ešte nažive.
Jej exmanžel ich odviedol z bratislavského nákupného centra Aupark a následne podľa informácií Nového Času ich najprv odviezol do Maďarska a neskôr cez Londýn a Toronto sa s nimi presunul do amerického Chicaga. Ich mama vôbec netušila, kde sa jej deti nachádzajú a nemala o nich žiadnu informáciu.