Požieračka mozgu jej vzala syna a nechce, aby sa to stalo aj iným. Slová Tomáškovej mamy lámu srdce
Príbeh malého Tomáška sledovalo celé Slovensko.
Bol to len obyčajný školský plavecký kurz. Jedenásťročný Tomáško sa smial so spolužiakmi, netušiac, že jeho telo napadol neviditeľný nepriateľ. Napriek všetkej snahe lekárov napokon z nemocnice prišli tie najsmutnejšie správy.
Príbeh chlapca, ktorý sa v lete nakazil smrtiacou amébou Naegleria fowleri – známou aj ako „požieračka mozgu“, sledovalo celé Slovensko. Dnes, po mesiacoch ticha, prehovorila jeho mama Zuzana. Aj keď jej to syna už nevráti, verí, že ich tragédia pomôže zachrániť iné deti.
Výsledky vyšetrovania
Ako uvádzajú Noviny.sk, výsledky kontrol vzoriek vody z termálneho kúpaliska Vadaš v Štúrove, kde sa Tomáško v júni zúčastnil plaveckého výcviku, nepreukázali prítomnosť nebezpečnej améby.
„To znamená, že v konkrétnej vzorke odobratej v danom čase a mieste sa améba nenachádzala, alebo bola prítomná v množstve pod hranicou detekcie,“ vysvetlila hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Daša Račková.
Zároveň však upozornila, že negatívny výsledok z konkrétnej vzorky ešte nevylučuje možnú prítomnosť améby na inom mieste kúpaliska. Hygienici preto v monitorovaní pokračujú.
Išiel ako náhradník
„V prvom rade je pre nás dôležitá otázka, kde sa mohol nakaziť touto amébou, keďže sa nikde inde nekúpal, ani sme neboli na dovolenke. Prvýkrát sa stretol s vodou až na tom školskom plaveckom výcviku,“ hovorí Zuzana s tým, že voľný čas boli zvyknutí tráviť úplne inak – v prírode.
Ich prioritou boli hory. V zime preferovali lyžovačky a v lete si radi spoločne vybehli na turistiku. „Mal za sebou Kriváň aj Slavkovský štít. A toto je na tom najhoršie – že na plavecký kurz išiel ako náhradník. A stalo sa toto,“ dodáva so slzami v očiach.