Skromný Juraj môže vyhrať sumu, akú Slovensko ešte nezažilo: Sú aj lepší, ja som mal iba šťastie
Prekvapený je aj samotný moderátor.
„Koľko vedomostí sa zmestí do jednej hlavy?“ píšu ľudia pod fotografie pána Juraja, ktorý sa na obrazovkách TV JOJ chystá zlomiť historický rekord. Vo vedomostnej súťaži Riskuj! za 16 dní vyhral 39 015 eur, pokojom a rozvahou si získal rešpekt súperov a sympatie divákov a hoci má našliapnuté na historicky najvyššiu výhru v dejinách šou, šokuje svojou skromnosťou.
Možný milionár
„Súper je fantastický. Juraj je extra trieda,“ priznal pred kamerami aj protihráč Milan. Juraj by s dosiahnutou sumou bol v Česku takmer milionárom, no za hracím pultom pôsobí skromne.
„Nech vyhrá aj 50-tisíc. Je to milý, pokorný, inteligentný pán. Pán má nevyčerpateľnú studnicu vedomostí, skláňam sa pred ním,“ píšu na sociálnych sieťach Jurajovi fanúšikovia, ktorí obdivujú, ako sa v jednej hlave môže držať toľko vedomostí.
Hovorí o šťastí
„Určite relácii zdvihol sledovanosť. My teraz pozeráme poctivo, lebo Jurajovi držíme palce a prajeme mu, aby vyhral čo najviac. Zaslúži si. Pokorný, slušný a múdry človek,“ dodali priaznivci súťaže. Juraj však samého seba takto nevidí.
„Bol to veľmi príjemný pocit, ale človek to musí prijímať s pokorou. Sú určite mnohí, oveľa lepší. Ja som mal iba šťastie,“ tešil sa a pokorne dodal, že záujem o históriu, maliarstvo a hudbu mu pomohol zvládnuť aj tie najnáročnejšie otázky. Prekvapený zostal aj moderátor Dušan Ambróš.