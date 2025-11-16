Pápež chcel ísť k Bezákovi domov, kde sa staral o chorú mamu. František si s našim arcibiskupom porozumel
Pápež František sa s Róbertom Bezákom sa stihol stretnúť niekoľkokrát.
Vždy veril, že keď bude konať dobro, raz sa mu to vráti. Potom mu však podrazili nohy a zo spoločenstva, ktorému zasvätil život, ho vykázali na okraj. Slovenskému arcibiskupovi Róbertovi Bezákovi sa v najťažšej chvíli dostalo podpory od samotnej hlavy katolíckej cirkvi – zosnulého pápeža Františka.
Mnohí pred rokmi vystúpili proti nespravodlivosti, ktorá sa Bezákovi stala, nik však nečakal, že na ňu zareaguje aj samotný pontifik. František sa s odvolaným slovenským arcibiskupom viackrát stretol a ľudsky si porozumeli. V rámci svojej návštevy Slovenska sa dokonca chystal k nemu domov – do skromného príbytku pri Bratislave, kde sa staral o svoju milovanú mamu.
Najmladší arcibiskup
Handlovský rodák Róbert Bezák sa stal kňazom a rehoľníkom Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa – Redemptoristov už ako 24-ročný. Bol šťastný a plný ideálov. Pôsobil ako farár na strednom Slovensku, študoval v zahraničí a bol i obľúbeným učiteľom, až nadišiel deň, keď sa stal predsedom Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku. V roku 2009 prišla tá najväčšia pocta – pápež Benedikt XVI. ho vymenoval za najmladšieho slovenského arcibiskupa.
Až do roku 2012 sa mu darilo, akoby mal nad sebou skutočne ochranu zhora.
12 zvláštnych otázok
Jeho svieže zmýšľanie však nikdy nezapadlo do skostnatených cirkevných štruktúr u nás a len máloktorý z kňazov a biskupov mal pochopenie pre jeho nápady. Róbert túžil do kostolov vniesť mladíckeho ducha a otvoriť ich pre všetkých. Organizoval v nich koncerty a z jedálne arcibiskupského paláca spravil reštauráciu. Mnohým bolo sympatické aj to, že sa nikdy nevozil ku katedrále autom, ale chodil k nej pešo alebo na bicykli.
No práve jeho otvorenosť, priamočiarosť a iný spôsob, akým nazeral na cirkev a službu Bohu, boli tŕňom v oku biskupom v jeho okolí, ktorí sa napokon postarali o jeho pád. Intrigy nabrali konkrétnu podobu v máji 2012, keď zrazu Bezákovi prišlo z Vatikánu dvanásť čudných otázok.