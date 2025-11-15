Vyhlásili ho za jeden z najkrajších hradov Európy. Slovenský poklad skončil tesne za obľúbeným Schönbrunnom - Dobré noviny
Dobré noviny
Vyhlásili ho za jeden z najkrajších hradov Európy. Slovenský poklad skončil tesne za obľúbeným Schönbrunnom
Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. — Foto: Instagram @hradtrencin / Google Maps

Aj Slováci majú byť na čo pyšní.

Európa cestovateľom ponúka naozaj bohaté možnosti. Od slávnych metropol až po miesta, na ktorých akoby zastal čas. Medzi najväčšie lákadlá bezpochyby patria hrady – majestátne stavby, ktoré často stáročia odolávajú zubu času a rozprávajú príbehy o kráľoch, legendách aj láskach. Práve na tie si posvietil portál European Best Destinations, ktorý zverejnil rebríček najkrajších hradov v Európe. Ako sa napokon ukázalo, za jedným z nich netreba cestovať ďaleko. Jeden hrdý zástupca sa nachádza aj na našom malebnom Slovensku.

Inšpirovali aj Popolušku

Zoznamu kraľuje majestátna pevnosť v španielskej Segovii – zámok Alkazár. Rozprávková silueta na vysokom skalnom brale nad sútokom dvoch riek pripomína prednú časť lode. Práve tento hrad vraj inšpiroval aj ikonický Disneyho zámok Popolušky.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Jakub Šnábl - fotograf (@jakubsnabl)

Nasleduje farebný klenot z portugalskej Sintry, palác Pena. Jeho romantická architektúra v štýle maurskej a manuelínskej kultúry obklopená parkmi s exotickými stromami právom patrí medzi najnavštevovanejšie miesta krajiny a je zapísaná aj v zozname UNESCO.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Kristian Pacquing (@kitplusraian)

Nezabudli ani na legendu

V rebríčku sa objavil aj menej známy, no nemenej očarujúci novopostavený bulharský hrad Ravadinovo, prezývaný aj „Zamilovaný do vetra“. Dielo architekta a vizionára Georgiho Tumpalova, ktoré sa nachádza neďaleko bulharsko-tureckej hranice, bolo pre verejnosť otvorené len v roku 2009 a patrí medzi najkrajšie nové stavby tohto druhu v celej Európe.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Joanna (@koszalinianka)

Nechýba ani legendárny zámok Neuschwanstein v Bavorsku, ktorý bol pôvodne súkromným útočiskom kráľa Ľudovíta II. Dnes ho ročne navštívi vyše 1,4 milióna ľudí a patrí k najnavštevovanejším hradom kontinentu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Kry & Teo (@nerdinspalla)

Slovenský klenot

Hoci sú v Európe stovky zaujímavých hradov, zahanbiť sa nedalo ani Slovensko. Medzi 40. najúchvatnejších sa dostal aj jeden z našich národných skvostov.

