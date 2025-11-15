Vyhlásili ho za jeden z najkrajších hradov Európy. Slovenský poklad skončil tesne za obľúbeným Schönbrunnom
Aj Slováci majú byť na čo pyšní.
Európa cestovateľom ponúka naozaj bohaté možnosti. Od slávnych metropol až po miesta, na ktorých akoby zastal čas. Medzi najväčšie lákadlá bezpochyby patria hrady – majestátne stavby, ktoré často stáročia odolávajú zubu času a rozprávajú príbehy o kráľoch, legendách aj láskach. Práve na tie si posvietil portál European Best Destinations, ktorý zverejnil rebríček najkrajších hradov v Európe. Ako sa napokon ukázalo, za jedným z nich netreba cestovať ďaleko. Jeden hrdý zástupca sa nachádza aj na našom malebnom Slovensku.
Inšpirovali aj Popolušku
Zoznamu kraľuje majestátna pevnosť v španielskej Segovii – zámok Alkazár. Rozprávková silueta na vysokom skalnom brale nad sútokom dvoch riek pripomína prednú časť lode. Práve tento hrad vraj inšpiroval aj ikonický Disneyho zámok Popolušky.
Nasleduje farebný klenot z portugalskej Sintry, palác Pena. Jeho romantická architektúra v štýle maurskej a manuelínskej kultúry obklopená parkmi s exotickými stromami právom patrí medzi najnavštevovanejšie miesta krajiny a je zapísaná aj v zozname UNESCO.
Nezabudli ani na legendu
V rebríčku sa objavil aj menej známy, no nemenej očarujúci novopostavený bulharský hrad Ravadinovo, prezývaný aj „Zamilovaný do vetra“. Dielo architekta a vizionára Georgiho Tumpalova, ktoré sa nachádza neďaleko bulharsko-tureckej hranice, bolo pre verejnosť otvorené len v roku 2009 a patrí medzi najkrajšie nové stavby tohto druhu v celej Európe.
Nechýba ani legendárny zámok Neuschwanstein v Bavorsku, ktorý bol pôvodne súkromným útočiskom kráľa Ľudovíta II. Dnes ho ročne navštívi vyše 1,4 milióna ľudí a patrí k najnavštevovanejším hradom kontinentu.
Slovenský klenot
Hoci sú v Európe stovky zaujímavých hradov, zahanbiť sa nedalo ani Slovensko. Medzi 40. najúchvatnejších sa dostal aj jeden z našich národných skvostov.