Keď ju zahnal do kúta, bála sa ho. Jaroslav Dušek je 40 rokov s Ivetou, ktorá mu zachránila život
Je iný v súkromí ako na verejnosti.
Od doby, kedy prišiel s „nabídkou kvalitního sexu“ vo filme Pelíšky, uplynulo 26 rokov. Odvtedy sa Jaroslav Dušek zaradil medzi najlepších českých hercov a zároveň medzi najkontroverznejšie postavy českého verejného priestoru, a to najmä pre svoje názory. Napriek všetkému je po jeho boku už 40 rokov manželka Iveta, ktorá priznala, že na začiatku vzťahu sa ho bála. „Jeho sila, nekompromisnosť a ráznosť ma zahnali do kúta,“ priznala Iveta Dušková. Pri manželovi nakoniec stála aj vtedy, keď takmer prišiel o život.
Kurič a upratovač
Ako malý bol veľmi vážny, veľa sa hrával sám a vydržal byť osamote veľmi dlho. „To ma držalo asi tak do 10 rokov. Niekedy okolo dvanástich rokov sa to vo mne prebúdzalo. Viem, že som chcel byť klaun,“ spomína pre Hranický deník Jaroslav Dušek, ktorý mal odmalička blízko k herectvu. Jeho rodičia sa totiž zoznámili v ochotníckom súbore a jeho otec pracoval ako osvetľovač v známom divadle Semafor.
„Ja som mal ohromné privilégium, že som mal nádherné detstvo,“ hovoril v Českom rozhlase. K herectvu sa však Jaroslav nedostal tak priamočiaro ako jeho rodičia. Dušek študoval päť vysokých škôl, pričom ani jednu nedokončil a keď ho neprijali na herectvo, začal pracovať ako kurič v kotolniach. Neskôr upratoval, umýval okná, robil strážnika a bral každú prácu, ktorá bola voľná. Popritom učil autorské herectvo a javiskovú improvizáciu a s režisérom Janom Bornom založili divadlo Vizita, ktoré od roku 1985 stojí na čisto pódiovej improvizácii. Po páde železnej opony Dušek prešiel od amatérskeho divadla k tomu profesionálnemu a jeho sláva rástla raketovou rýchlosťou. V tom čase majster improvizácie objavil aj svoj vlastný svet kozmického a prírodného „mudrlantstva“.
Manželka sa ho bála
V roku 1991 sa Dušek prvýkrát prešiel bosý po horúcom uhlí a podľa jeho slov mu to zmenilo život. Prestal užívať lieky a vyhlasoval, že ak ho niekedy nejaký lekár bude nútiť brať lieky, inak zomrie, tak vyhľadá iného doktora. Radikálne zmenil aj svoju stravu, pravidelne si dopraje pôst a bez jedla podľa vlastných slov vydržal aj 28 dní, počas ktorých schudol 13 kilogramov. „Jarda si robí všetko po svojom,“ priznala pre iDNES.cz jeho manželka Iveta, ktorá sa ho pri prvom stretnutí bála.