Toto musím vydržať? pýtala sa Boha. Martina Schindlerová už neprežíva Vianoce v zlatej klietke a strachu
Napätie pri násilníkovi cez Vianoce eskaluje, hovorí otvorene.
Mala o 10 kíl menej, v očiach strach a pred sebou rozhodnutie, ktoré jej zachránilo život. Strieborná superstaristka Martina Schindlerová dnes otvorene hovorí o tom, že rozvod bolo to najlepšie rozhodnutie, aké kedy urobila a ak svojím príbehom inšpiruje čo i len jednu ženu, vie, že to má zmysel. Život pri tyranovi a žiarlivcovi sa podľa nej nezmení ani počas Vianoc, práve naopak, napätie môže eskalovať. Dnes sú pre ňu sviatky v strachu minulosťou, no nie vždy to tak bolo.
Zaprieť sa a vydržať
Martina Schindlerová mala 24 rokov, keď sa vydala za podnikateľa Kamila Haršányho, s ktorým si založila rodinu. „Jej vyvolený je vplyvný muž z bratislavských podnikateľských kruhov,“ písali v bulvári v roku 2012, keď sa vydávala v kaštieli. Po šiestich rokoch sa speváčka rozhodla požiadať o rozvod, pretože jej manžela a otca dvoch detí stíhali na slobode za kriminálnu činnosť. Ako v minulosti informoval Nový Čas, figurovať mal v mafiánskych zoznamoch v skupine takáčovcov, hoci sa o ňom písalo ako o „vplyvnom podnikateľovi“. Organizovaná skupina sa pritom v 90. rokoch sústredila na výpalníctvo, služby v gastronómii a prevádzkovanie herní.
„Ako kresťanka som prisahala Bohu, že vydržím. Ale potom si povedala – Panebože, že čo je to za cestu, že vydržať?“ priznala v relácii Na scéne Martina Schindlerová, ktorá až po rokoch priznala, že celé manželstvo žila v „zlatej klietke“, starala sa o deti a kariéru musela odsunúť na druhú koľaj. Dôvodom vraj bola chorobná žiarlivosť jej manžela.
Nejedla, nespala
„Bola som štyri alebo päť rokov naozaj len doma, v potravinách, na ihrisku a v drogérii. Tá slovná zásoba po takejto päťročnej izolácii naozaj klesá. Ja som celý deň hovorila iba – Nono, narátam do troch, prestaň, ham, poď sem,“ hovorila superstaristka, pre ktorú boli deti prioritou, aj keď sa jej manžel dostal na titulky novín.
„Najkrajšie chvíle v mojom živote sú prežité s tebou, to, láska, viem. Najhoršie chvíle boli tiež s tebou, snáď pochopím ich, stačí, ďakujem,“ spievala vo svojich skladbách speváčka, ktorá sa práve cez hudbu snažila priznať ťažkosti, ktoré zažívala. „Myslela som, že to zvládnem, ale Bože, teraz vážne. Nejem, nespím, celá chradnem. Cítim, že som už celkom na dne, nemám silu ani nervy na žiarlivostné scény. Stále dookola o tom istom, vyviňovať z výmyslov. Ja už nemám slov, už nevládzem riešiť vojnu v duši, dva svety, ja chcem už len pokoj svätý,“ znelo v piesni. Speváčka sa nakoniec v roku 2018 rozviedla a až po rokoch prehovorila, že žila s tyranom. Pre týždenník Šarm teraz priznala, že práve obdobie Vianoc býva pre týrané ženy najťažšie.