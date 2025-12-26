Toto musím vydržať? pýtala sa Boha. Martina Schindlerová už neprežíva Vianoce v zlatej klietke a strachu - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Toto musím vydržať? pýtala sa Boha. Martina Schindlerová už neprežíva Vianoce v zlatej klietke a strachu
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Katarína Nádaská / Ilustračný záber

Katarína Nádaská pre Dobré noviny: Na Vianoce som si brala deti, ktoré nik nechcel. Uvažovala som o adopcii

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Martina Schindlerová.

Toto musím vydržať? pýtala sa Boha. Martina Schindlerová už neprežíva Vianoce v zlatej klietke a strachu

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Najkrajšie vianočné SMS priania 2025. Týmito správami urobíte radosť ľuďom, ktorých máte radi

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Katarína Nádaská / Ilustračný záber

Katarína Nádaská pre Dobré noviny: Na Vianoce som si brala deti, ktoré nik nechcel. Uvažovala som o adopcii

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Vladimír Krčméry.

Mal si mať len jednu milenku, vyčítali mu. Krčmérymu manželka Terézia prepáčila, že sa zodral pre iných

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Najkrajšie vianočné SMS priania 2025. Týmito správami urobíte radosť ľuďom, ktorých máte radi

SLEDUJE NÁS 206 903 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Toto musím vydržať? pýtala sa Boha. Martina Schindlerová už neprežíva Vianoce v zlatej klietke a strachu

Martina Schindlerová.
Martina Schindlerová. — Foto: Promo fotografie SuperStar (STV); Instagram/schindlerovamartina

Napätie pri násilníkovi cez Vianoce eskaluje, hovorí otvorene.

Mala o 10 kíl menej, v očiach strach a pred sebou rozhodnutie, ktoré jej zachránilo život. Strieborná superstaristka Martina Schindlerová dnes otvorene hovorí o tom, že rozvod bolo to najlepšie rozhodnutie, aké kedy urobila a ak svojím príbehom inšpiruje čo i len jednu ženu, vie, že to má zmysel. Život pri tyranovi a žiarlivcovi sa podľa nej nezmení ani počas Vianoc, práve naopak, napätie môže eskalovať. Dnes sú pre ňu sviatky v strachu minulosťou, no nie vždy to tak bolo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Martina Schindlerova (@schindlerovamartina)

Zaprieť sa a vydržať

Martina Schindlerová mala 24 rokov, keď sa vydala za podnikateľa Kamila Haršányho, s ktorým si založila rodinu. „Jej vyvolený je vplyvný muž z bratislavských podnikateľských kruhov,“ písali v bulvári v roku 2012, keď sa vydávala v kaštieli. Po šiestich rokoch sa speváčka rozhodla požiadať o rozvod, pretože jej manžela a otca dvoch detí stíhali na slobode za kriminálnu činnosť. Ako v minulosti informoval Nový Čas, figurovať mal v mafiánskych zoznamoch v skupine takáčovcov, hoci sa o ňom písalo ako o „vplyvnom podnikateľovi“. Organizovaná skupina sa pritom v 90. rokoch sústredila na výpalníctvo, služby v gastronómii a prevádzkovanie herní.

Prečítajte si tiež: Malá, tučná, škaredá, prečítala si a zvalcovalo ju to. Katka Koščová našla šťastie tam, kde ho nehľadala

„Ako kresťanka som prisahala Bohu, že vydržím. Ale potom si povedala – Panebože, že čo je to za cestu, že vydržať?“ priznala v relácii Na scéne Martina Schindlerová, ktorá až po rokoch priznala, že celé manželstvo žila v „zlatej klietke“, starala sa o deti a kariéru musela odsunúť na druhú koľaj. Dôvodom vraj bola chorobná žiarlivosť jej manžela.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Martina Schindlerova (@schindlerovamartina)

Nejedla, nespala

„Bola som štyri alebo päť rokov naozaj len doma, v potravinách, na ihrisku a v drogérii. Tá slovná zásoba po takejto päťročnej izolácii naozaj klesá. Ja som celý deň hovorila iba – Nono, narátam do troch, prestaň, ham, poď sem,“ hovorila superstaristka, pre ktorú boli deti prioritou, aj keď sa jej manžel dostal na titulky novín.

Miro Jaroš s otcom a v s Tomášom Bezdedom v Superstar
Prečítajte si tiež: Pred SuperStar prespával na lavičke. Miro Jaroš odišiel z domu pre hádky s otcom, odpustil mu po rokoch

„Najkrajšie chvíle v mojom živote sú prežité s tebou, to, láska, viem. Najhoršie chvíle boli tiež s tebou, snáď pochopím ich, stačí, ďakujem,“ spievala vo svojich skladbách speváčka, ktorá sa práve cez hudbu snažila priznať ťažkosti, ktoré zažívala. „Myslela som, že to zvládnem, ale Bože, teraz vážne. Nejem, nespím, celá chradnem. Cítim, že som už celkom na dne, nemám silu ani nervy na žiarlivostné scény. Stále dookola o tom istom, vyviňovať z výmyslov. Ja už nemám slov, už nevládzem riešiť vojnu v duši, dva svety, ja chcem už len pokoj svätý,“ znelo v piesni. Speváčka sa nakoniec v roku 2018 rozviedla a až po rokoch prehovorila, že žila s tyranom. Pre týždenník Šarm teraz priznala, že práve obdobie Vianoc býva pre týrané ženy najťažšie.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…