So ženou boli chudobní ako kostolné myši. Posledný žijúci otecko zo S tebou mě baví svět prekonal aj smrť - Dobré noviny
So ženou boli chudobní ako kostolné myši. Posledný žijúci otecko zo S tebou mě baví svět prekonal aj smrť
So ženou boli chudobní ako kostolné myši. Posledný žijúci otecko zo S tebou mě baví svět prekonal aj smrť

Pavel Nový a Zdena Studenková.
Pavel Nový a Zdena Studenková. — Foto: Promo fotografie filmu (Ústřední půjčovna filmů); Promo fotografie TV JOJ - Inkognito

Keď cítil, že je mŕtvy, vrátili ho späť.

„Bol som už mŕtvy a poviem vám, aby ste sa tam neponáhľali. Nič tam nie je, iba tma a zima.“ To sú slová legendárneho českého herca Pavla Nového, ktorého všetci poznáme najmä z komédie storočia S tebou mě baví svět, kde si zahral zvukára Pepu. Hoci vo filme mu hrala manželku Zdena Studenková, v skutočnom živote je už vyše 58 rokov s Jaroslavou, ktorá pri ňom stála aj v tých najťažších chvíľach, keď bol blízko smrti.

Foto: Ústřední půjčovna filmů

Oddojčený pivom

Pavel Nový sa narodil v Plzni 5. septembra 1948 a bol jedným z troch súrodencov. Svoje detstvo prežil na Šumave, kde jeho otec pracoval ako sládok v pivovare v Železnej Rude. Pavel rád spomína, ako pomáhal oteckovi ochutnávať pivo, preto o sebe s nadsadením tvrdí, že je „odkojený pivom“. Rodina bývala v byte priamo v pivovare, ale v roku 1954 komunistický režim odsúdil jeho otecka na päť rokov väzenia v pracovnom tábore a rodina musela domov opustiť.

S tebou mě baví svět.
Prečítajte si tiež: Július Satinský nemal vôbec hrať v S tebou mě baví svět. Do filmu sa dostal vďaka drobnému klamstvu

Už ako dieťa sa Pavel Nový objavil v detskom filme Kuřata na cestách a hoci herectvo miloval, ani na tretíkrát ho neprijali na Divadelnú akadémiu múzických umení. Preto sa stal sústružníkom, neskôr pracoval ako robotník, čašník aj šofér a keď sa mu nakoniec podarilo stať hercom, finančne si veľmi nepomohol.

Pavel Nový.
Pavel Nový. Foto: TASR

Chudobní ako kostolné myši

„Chceli sme druhé dieťa, ale moja žena už nechcela prať v starej práčke. Boli sme vtedy chudobní ako kostolné myši,“ spomínal pre český Deník Pavel Nový, ktorý si musel na hereckú príležitosť vo filme počkať dlhých 16 rokov. Tú najväčšiu slávu mu nakoniec priniesla rola zvukára Pepu v komédii storočia S Tebou mě baví svět, kde si jeho manželku zahrala Zdena Studenková. Pavel Nový je dnes posledným žijúcim „tatínkem“ z filmu a dodnes spomína na to, ako spoznal svoju filmovú manželku Gábinu.

Foto: Ústřední půjčovna filmů

„Naše zoznámenie bolo také, ako vždy. Režiséri to tak naaranžujú, aby to bolo to najhlúpejšie, čo môžu urobiť. Nakrúcali sme na Malej strane v dome s tou báječnou terasou. Tam v pivnici bola taká izba, kde bola jedna školská lavica a dve stoličky. Tam bola kostymérňa a maskérňa. To bol rok 1982, čiže hlboký socík. Tam som prišiel a Marie hovorí: Poď, ja ťa predstavím. Tam bola Zdena, sedela a líčili ju. A hovorí: To je Zdena Studenková a toto je Pavel Nový. Som si hovoril, že ešte, že to nebolo v posteli a, že: šup s vami do postele,“ smial sa v relácii Inkognito Pavel Nový. Ich prvá spoločná scéna sa tak odohrávala v posteli. Úsmevná je podľa neho aj výška honoráru, ktorý za film dostal.

