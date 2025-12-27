Prečo ja, pýtala sa samej seba. Jožka Zaukolcová so susedom Miroslavom zvládli aj život bez detí
Zamilovali sa ako tridsiatnici na ceste z kostola.
„Žime tak, aby sme po sebe zanechali nejaké svedectvo.“ To je heslo, ktorým sa celý život riadi Jožka Zaukolcová, ktorá nie je len vychýrenou cukrárkou a obľúbenou porotkyňou šou Pečie celé Slovensko, ale aj silne veriacou ženou. Práve na ceste z kostola stretla svoju životnú lásku, manžela Miroslava, s ktorým zvládli aj to, že im život nedoprial mať vlastné deti. Keď sa Jožka musela pýtať „prečo ja?“, ten najväčší vzor mala vo svojej mame.
Sused cez tri chalupy
Cesta oboch porotkýň relácie Pečie celé Slovensko sú prepletené úplne inými profesiami. Petra Tóthová bola letuškou s tromi titulmi, Jožka Zaukolcová zas nie je len vyhlásenou cukrárkou, ale aj vyštudovanou teologičkou a katechétkou v škole.
„Môžem vám povedať, že je to veľmi zložité. Mnohí sa hlásia k viere, ale nežijú v nej. Keď sa opýtam, kto bol v nedeľu v kostole, zdvihne sa jedna, dve ruky. Hľadajú sa. Ale verím, že sa to zmení, a ďakujem aj za to málo,“ prezradila pre PLUS 7 DNÍ Jožka, ktorej viera do cesty prihrala aj osudového muža.
Hneď v prvom ročníku na cukrárskej škole pochopila, že je to jej životné povolanie. Rovnako dobrého „tušáka“ mala aj vtedy, keď sa zaľúbila do svojho manžela. Miroslava poznala od detstva, no zamilovali sa ako tridsiatnici na ceste z kostola.
Neskorá svadba
„Bol to sused cez tri chalupy, vlastne o štyri,“ zaspomínala si obľúbená cukrárka, ktorá si dodnes pamätá na deň, keď medzi mladou cukrárkou a inžinierom preskočila iskra.