Prečo ja, pýtala sa samej seba. Jožka Zaukolcová so susedom Miroslavom zvládli aj život bez detí - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Prečo ja, pýtala sa samej seba. Jožka Zaukolcová so susedom Miroslavom zvládli aj život bez detí
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Martina Schindlerová.

Toto musím vydržať? pýtala sa Boha. Martina Schindlerová už neprežíva Vianoce v zlatej klietke a strachu

Tereza Mašková našla šťastie pri Oliverovi.

Choroba sa začala urážkami, ktoré dostávala. Tereza Mašková našla pokoj pri vnímavom Slovákovi Oliverovi

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Katarína Nádaská / Ilustračný záber

Katarína Nádaská pre Dobré noviny: Na Vianoce som si brala deti, ktoré nik nechcel. Uvažovala som o adopcii

Najkrajšie vianočné SMS priania 2025. Týmito správami urobíte radosť ľuďom, ktorých máte radi

Vladimír Krčméry.

Mal si mať len jednu milenku, vyčítali mu. Krčmérymu manželka Terézia prepáčila, že sa zodral pre iných

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Najkrajšie vianočné SMS priania 2025. Týmito správami urobíte radosť ľuďom, ktorých máte radi

SLEDUJE NÁS 206 895 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Prečo ja, pýtala sa samej seba. Jožka Zaukolcová so susedom Miroslavom zvládli aj život bez detí

Jozefína Zaukolcová.
Jozefína Zaukolcová. — Foto: Instagram/jozka_zaukolcova

Zamilovali sa ako tridsiatnici na ceste z kostola.

„Žime tak, aby sme po sebe zanechali nejaké svedectvo.“ To je heslo, ktorým sa celý život riadi Jožka Zaukolcová, ktorá nie je len vychýrenou cukrárkou a obľúbenou porotkyňou šou Pečie celé Slovensko, ale aj silne veriacou ženou. Práve na ceste z kostola stretla svoju životnú lásku, manžela Miroslava, s ktorým zvládli aj to, že im život nedoprial mať vlastné deti. Keď sa Jožka musela pýtať „prečo ja?“, ten najväčší vzor mala vo svojej mame.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Jožka (@jozka_zaukolcova)

Sused cez tri chalupy

Cesta oboch porotkýň relácie Pečie celé Slovensko sú prepletené úplne inými profesiami. Petra Tóthová bola letuškou s tromi titulmi, Jožka Zaukolcová zas nie je len vyhlásenou cukrárkou, ale aj vyštudovanou teologičkou a katechétkou v škole.

Petra Tóthová je s manželom Petrom desať rokov.
Prečítajte si tiež: Presvedčil ju, aby zostala na Slovensku. Petra Tóthová nebola bez manžela za 10 rokov ani jediný deň

„Môžem vám povedať, že je to veľmi zložité. Mnohí sa hlásia k viere, ale nežijú v nej. Keď sa opýtam, kto bol v nedeľu v kostole, zdvihne sa jedna, dve ruky. Hľadajú sa. Ale verím, že sa to zmení, a ďakujem aj za to málo,“ prezradila pre PLUS 7 DNÍ Jožka, ktorej viera do cesty prihrala aj osudového muža.

Jožka s manželom.
Jožka s manželom. Foto: Instagram - jozka_zaukolcova

Hneď v prvom ročníku na cukrárskej škole pochopila, že je to jej životné povolanie. Rovnako dobrého „tušáka“ mala aj vtedy, keď sa zaľúbila do svojho manžela. Miroslava poznala od detstva, no zamilovali sa ako tridsiatnici na ceste z kostola.

Neskorá svadba

„Bol to sused cez tri chalupy, vlastne o štyri,“ zaspomínala si obľúbená cukrárka, ktorá si dodnes pamätá na deň, keď medzi mladou cukrárkou a inžinierom preskočila iskra.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…