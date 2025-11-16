Miešané vajíčka jej ušili na mieru. Kráľovná Alžbeta milovala, keď boli dochutené čudnou kombináciou prísad
Hoci to znie zaujímavo, jej nápad obyčajné jedlo vo výsledku vylepšil.
Jedlo nás všetkých spája a keďže si len málokto dokáže predstaviť, ako presne vyzeral každodenný život panovníčky, akou bola kráľovná Alžbeta II., oveľa jednoduchšie je vcítiť sa do toho, čo milovala. Svoj jedálniček vraj menila len minimálne, rada si pochutnávala na koláčoch a dobrom čaji a nedala dopustiť ani na jahodový džem. Miešané vajíčka pritom na jej raňajkovom stole vôbec neboli stálicou, ale keď už si ich dopriala, bolo to vo veľkom štýle.
Z obyčajného jedla sa stala špecialita
„Typické raňajky jej veličenstva pozostávali zo šálky čaju Earl Grey a sušienok. Nepohrdla ani miskou cereálií a na obed pravidelne jedávala rybu s dusenou zeleninou. Počas dňa si zvykla pochutnať na malých sušienkach alebo sendvičoch a milovala robiť škótske palacinky,“ informuje magazín Taste of Home.
Hoci mala kráľovná svoje obľúbené jedlá, raňajky nevyzerali vždy rovnako a keď dostala chuť na výživné jedlo plné bielkovín, požiadala kuchyňu o miešané vajíčka. Recept jej pripravili na mieru v kráľovskej kuchyni a niektoré ingrediencie, ktoré sú jeho súčasťou, vás jednoznačne prekvapia.
Nezvyčajnej kombinácie sa však netreba báť. Hoci znie na prvé počutie zaujímavo, vo výsledku ide o chutné vylepšenie, ktoré obyčajnému jedlu dodáva výnimočnosť. Toto kráľovské jedlo si navyše môže doma vychutnať každý, pretože obsahuje len bežne dostupné suroviny.