Keď z domu vybehla horiaca žena, neváhal. Róm Alexander zo smrtiacich plameňov vytiahol živé dievčatko
Dobré noviny
Keď z domu vybehla horiaca žena, neváhal. Róm Alexander zo smrtiacich plameňov vytiahol živé dievčatko
Keď z domu vybehla horiaca žena, neváhal. Róm Alexander zo smrtiacich plameňov vytiahol živé dievčatko

Róm Alexander zachránil z horiaceho domu dievčatko.
Róm Alexander zachránil z horiaceho domu dievčatko. — Foto: Facebook, Polícia SR - Košický kraj, Instagram @ cestavon

Tragický požiar v osade Mašlíčkovo na košickom sídlisku Luník IX pohltil domovy 29 ľudí.

Ukázal, že má odvahu a je statočný. Keď pred pár dňami v osade Mašlíčkovo na košickom sídlisku Luník IX zachvátil požiar jeden z domov a zostali v ňom dve malé deti, miestny Róm Alexander ani na sekundu nezaváhal a z plameňov zachránil jedno z dievčatiek, ročnú Anastáziu. V horiacom pekle však zostali jeho dve sestry, trojročná Sofia a dvojmesačná Jasmínka, ich sa mu už žiaľ nepodarilo zachrániť. Mamičku dievčatiek s ťažkými popáleninami hospitalizovali, otec skolaboval a tiež skončil v zdravotnej opatere. Informuje o tom Nový Čas aj nezisková organizácia Cesta von.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nepremýšľal, len konal

Len pár dní prešlo od tragickej udalosti, ktorá sa stala v Košiciach na východe Slovenska. „V pondelok doobeda robila naša omama Kika svoje pravidelné lekcie v osade Mašlíčkovo na Luníku IX. Zrazu vznikol rozruch, všetci vyšli von. Kika s hrôzou sledovala, ako z blízkeho domu, ktorý zachvátil požiar, vybehla horiaca žena,“ píše sa na stránke neziskovky Cesta von s tým, že keď sa ukázalo, že v dome zostali deti, miestny Róm skočil do ohnivého pekla a jedno z dievčatiek vytiahol z plameňov. 

Ján Déme.
Prečítajte si tiež: Ľudia niekedy neveria, že chirurgom je Róm. Lekár Ján z Klenovca má pre rómske deti silný odkaz

„To, čo sa včera (v pondelok, pozn. red.) odohralo, mám stále pred očami a som z toho celého v šoku. Požiar sa šíril veľmi rýchlo. V tom momente som nepremýšľal o tom, či ma oheň môže ohroziť, konal som, ako keby išlo o moje deti. A hoci sa mi podarilo zachrániť jedno dieťa, ďalšie dve, ktoré sa nachádzali v zadnej časti chatrče, bohužiaľ, zomreli, čo je mi veľmi ľúto,“ uviedol Alexander v rozhovore pre Nový Čas s dodatkom, že rodina si to nezaslúžila. „Ich matka chcela len to, aby bolo deťom teplo, nič viac,“ dodal Alexander.

Podľa slov neziskovky Cesta von je zasiahnutá rodina súčasťou ich programu OMAMA. Mali v ňom dve deti - jedno dvojmesačné, ktoré žiaľ v plameňoch zomrelo, a jedno šestnásťmesačné, ktoré sa podarilo zachrániť. Venovala sa im druhá omama Monika.

Chceli pre ne lepšiu budúcnosť

