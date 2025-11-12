Keď sa ženil, oddávajúci mal štyri promile v krvi. Emil Horváth svoju Vierku očaril dobrým srdcom
Pri hádke otvárajú okná aj balkón.
„Myslel som si, že 80 rokov je dlhší čas,“ smeje sa Emil Horváth mladší. Syn slávneho otca, ktorý si musel svoju cestu do divadelného sveta vybojovať sám, zažil život plný nečakaných lekcií – Milan Kňažko ho naučil všetko, dokonca aj piť, a hoci to nebolo jednoduché, Emil nakoniec očaril svoju jedinú spolužiačku Vierku, ktorá mu odpustila aj cholerickú povahu. Hádky u nich doma vraj aj po 53 rokoch manželstva končia tak, aby o tom „vedel celý národ“.
Možno z teba niečo bude
Narodil sa do hereckej rodiny, no jeho slávny otec bol rázne proti, aby sa venoval tomuto remeslu. „Na skúšky som cestoval vlakom, ktorým, zhodou okolností, išiel aj on natáčať do Bratislavy. Ale už ho čakalo filmárske auto, tak ma tam nechal samého,“ spomínal v relácii Zlaté časy Emil Horváth mladší, ktorý otcovi povedal jediné: „Prepáč, ale všetko si robil pre to, aby som inklinoval k divadlu.“ Emil Horváth starší dobre poznal úskalia tohto povolania a odhováral ho, aby si vybral niečo menej časovo i psychicky náročné.
„Keď už nevedel, aký argument použiť, povedal: tak, prosím ťa pekne, aspoň sa staň režisérom,“ zaspomínal si. Jeho syn si však nedal povedať, rodičia s ním ani nepohli a stal sa hercom. „Mojou prvou fanúšičkou bola moja stará mama. Tá ma videla na obrazovke v každej postave. Aj keď sa pozerala na pána Machatu a hovorila: aký si mi tam pekný,“ smial sa pri spomienkach. Otec jeho prácu herca uznal, keď bol študentom na VŠMU a na Štedrý večer dávali televíznu inscenáciu Palárikovho drotára. Vtedy si Emil Horváth starší odkašľal a povedal: „A tak... Možno z teba niečo bude.“
Naučil ho piť
Emil Horváth mladší začínal v ročníku s 12 spolužiakmi, no nakoniec skončili len traja – okrem neho to boli Milan Kňažko a Emilova budúca manželka Vierka Richterová. „Keď som prišiel na skúšky, tam bolo ešte také polodieťa. Hovoril som si, toto čo je? A to bol Emil,“ smial sa v Zlatých časoch Milan Kňažko, ktorý svojho mladšieho spolužiaka naučil všetko – aj piť. Emil to vraj predtým nevedel.