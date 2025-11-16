Narodila sa bez mozgu, lekári boli veľmi skeptickí. Alex oslávila 20. narodeniny a pre rodinu je darom
Jej rodičia a najbližší vravia, že ich životom nesie viera a láska.
Keď sa Alex narodila, lekári jej rodičom oznámili, že sa dožije maximálne štyroch rokov. Mladá bojovníčka, ktorá je podľa mnohých stelesnením zázraku, však nedávno oslávila svoje 20. narodeniny a pre rodinu je tým najväčším darom. Jej blízki sa snažia zvyšovať povedomie o zriedkavom ochorení, ktorým trpí a na otázku, ako spolu zvládajú každodennosť, majú jasnú odpoveď.
Pomáha im viera a láska
„Asi polovica môjho malíčka - taká veľká je časť mozgu, s ktorou sa narodila, ale to je všetko, čo tam má. Pred dvadsiatimi rokmi sme z toho boli vydesení, ale myslím, že práve viera nás držala pri živote,“ uviedol v rozhovore pre televíznu stanicu WHAS11 Alexin otec Shawn Simpson.
Jeho dcéra trpí hydranencefáliou, čo je závažná a veľmi zriedkavá vrodená porucha mozgu, ktorá spôsobuje, že priestor, v ktorom by sa mali nachádzať mozgové hemisféry, je vyplnený len mozgovomiechovým mokom. Deti s týmto ochorením sa v drvivej väčšine prípadov dožijú len niekoľko mesiacov, možno rokov, no to, že Alex aj napriek tomu stále bojuje, má podľa jej rodičov jasné vysvetlenie.
Neobyčajné puto
„Láska,“ zhodli sa a Alexina mama zároveň dodala, že jej dcéra je obrovská bojovníčka. Hoci nevidí ani nepočuje, podľa blízkych má neuveriteľnú schopnosť vcítiť sa do druhých a vycítiť, čo sa okolo nej deje a výnimočne silné puto ju spája aj s jej mladším bratom.