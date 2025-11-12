Jedným pošlú tisíce, druhým desaťtisíce eur. Zranení Slováci z havarovaných vlakov dostanú odškodné
Štát odškodní cestujúcich z nehôd pri Rožňave aj Pezinku. Spolu by ich malo byť vyše 260.
Zažili minúty strachu a niektorých čaká dlhá zdravotná rekonvalescencia. Reč je o účastníkoch nehôd vlakov pri Pezinku a pri Jabloňove nad Turňou, ktoré v posledných týždňoch otriasli Slovenskom. Podľa najnovších informácií sa však môžu tešiť aspoň na finančnú náplasť od štátu.
Minister dopravy Jozef Ráž totiž po rokovaní vlády ohlásil odškodnenie obetí dvoch vlakových nehôd, pri ktorých sa zranilo 263 ľudí, z čoho 13 ťažko. Ako prezradil na tlačovej besede, dnes bol na vláde predložený základný návrh opatrení, pričom finálna verzia by mala byť hotová v horizonte dvoch týždňov.
„Pre ľahko zranených bude jednorázové odškodnenie nad rámec náhrady škody vo výške 3000 eur. Pre stredne zranených 10-tisíc eur, pre ťažko zranených 20-tisíc eur,“ ozrejmil šéf rezortu dopravy, podľa ktorého sa ďalšie škody, ako je poškodená osobná technika či trvalejšie zdravotné následky, budú riešiť štandardným postupom.