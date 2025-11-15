Skús antikoncepciu, radia jej. Deväťnásobná mamička je šťastná napriek tomu, že sa stará od svitu do mrku
Denne zvláda deväť detí, domácnosť aj prácu.
Ráno začína ešte pred východom slnka a deň končí až po tom, ako posledné z detí zaspí. Dvadsaťsedemročná Whittney Dawnová z amerického Kentucky je mamou deviatich detí a aj napriek neustálemu ruchu tvrdí, že by nemenila. „Každý deň vstávam a robím všetko pre svoje deti, až do chvíle, keď večer zavriem oči,“ cituje mamičku portál Maminka.cz
Ako vyzerá život ženy, ktorá vychováva takú veľkú rodinu? A plánuje s manželom ešte ďalšie dieťa?
Malo to byť celé inak
Po prvýkrát sa Whittney stala mamou ako šestnásťročná. Odvtedy priviedla na svet dieťa takmer každý rok. „Pôvodne som nikdy neplánovala mať toľko detí. Chcela som len dve, chlapca a dievča,“ priznala.
Osud to však zariadil inak. Dnes má deväť detí – Brandilyn (10), Kenleigh (9), Namyiah (8), Dawsona (7), dvojčatá Kambriellu a Kamdena (5), Octaviu (4), Liama (3) a najmladšieho Kyrisa (5 mesiacov).
Hoci deti majú štyroch rôznych otcov, nakoľko prvé tri vzťahy jej nevyšli podľa predstáv, Whittney napokon našla životnú lásku – manžela Williama, ktorý je zároveň otcom troch najmladších detí.
„William zbožňuje, že má toľko detí. Bolo krásne vidieť, ako niekto miluje moje deti ako vlastné. Od prvého dňa bol úžasný otec,“ doplnila Whittney.
Kráľovná organizácie
Život v takejto domácnosti je jeden veľký organizačný výkon. Každé ráno Whittney vstáva skoro, aby deti pripravila do školy, učesala ich, spravila len raňajky a dohliadla, aby mali hotové úlohy.
„Potom som už len ja a bábätko. Upratujem od 8.30 do 10.00, aby som mohla zvyšok dňa robiť, čo chcem. Snažím sa byť zaneprázdnená, pretože nie som zvyknutá mať takmer všetky deti v školských zariadeniach,“ vysvetlila.
Dopoludnia sa venuje aj tvorbe obsahu pre sociálne siete – od 10.00 do 11.30 natáča a strihá videá. Popoludnia patria vyzdvihovaniu detí a krúžkom – skauti, bojové športy, roztlieskavačky.
Manžel William sa vracia z práce okolo siedmej večer, no víkendy sú výhradne rodinné. „V sobotu sa zobúdzame o deviatej, urobíme veľké upratovanie a zvyšok dňa je rodinný deň. To sa nemení. Nedeľu odpočívame a spoločne pozeráme televíziu,“ opisuje mama deviatich detí.