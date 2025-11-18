Slávny profesor psychológie: Zatrpknutosť dokáže človeka zničiť, no je užitočná. Môže znamenať dve veci
Zatrpknutosť môže naznačovať, že máte čo povedať.
„Zatrpknutosť je veľmi zákerná emócia," vyhlásil Jordan Peterson na jednej zo svojich virálnych prednášok. „No je veľmi užitočná, pretože keď ste zatrpknutí, tak to buď znamená, že máte dospieť, prijať zodpovednosť a prestať fňukať, alebo to znamená, že vás niekto naozaj utláča a vy máte niečo povedať a nepoviete to," opísal bežný jav zo života a rozvil jeho dopady na ľudskú psychiku. Použil príklad so známou streľbou v connecticutskej škole. Kanadský profesor psychológie a klinický psychológ nadviazal na myšlienky Carla Gustava Junga o nevedomí a chaose.
Brána do chaosu
Podľa neho sa zatrpknutosť rodí práve v hlbinách nevedomia, kde človek potláča vlastné pocity a mlčí vtedy, kedy by sa mal ozvať. Krátkodobo sa tak vyhne konfliktu, no dlhodobo sa dostáva do stavu, ktorý môže prerásť až do túžby po pomste. Ľudia sa neozvú, pretože by sa v priebehu veľmi krátkeho okamihu mohli dostať do veľkých problémov, takže nehovoria nič a fungujú tak deň za dňom.
„V krátkodobom horizonte sa ubránite, ale úplne vás to zničí. Potom nastúpi zatrpknutosť, a tá sa môže celkom vymknúť spod kontroly." Ak necháme zatrpknutosť ďalej sa zväčšovať, môže prerásť do toxického presvedčenia, že naša existencia je márna – a v extrémnych prípadoch viesť k násilným činom, aké poznáme zo školských masakrov v USA.
„A pokiaľ budete nad tým premýšľať – povedzme vo svojej obytnej pivnici tri, štyri roky – nad tým, aký je svet príšerný, a že ste obeť, a že vás každý odmieta, dostanete sa do bodu, v ktorom si poviete, že existencia sama osebe je toxická, márna snaha. A najlepšia vec, ktorú môžete urobiť, je ísť a spôsobiť ten najväčší masaker, aký zvládnete. A keď sa potom dostanete na naozaj temné miesto, tak vám napadne zacieliť na najnevinnejších ľudí, ktorých si dokážete predstaviť, a vystrielate školákov v Connecticate," uzavrel. Narážal tak na jednu z posledných strielieb na školách v Spojených štátoch amerických a zdôraznil, že zatrpknutosť je vlastne signál naznačujúci, že treba hovoriť, nie mlčať.