Dá si aj domácu klobásku, no jednu vec nerobí. Andrea Karnasová prezradila, ako si udržiava štíhlosť
Dá si aj domácu klobásku, no jednu vec nerobí. Andrea Karnasová prezradila, ako si udržiava štíhlosť
Keď mu žena aj s deťmi utiekla za oceán, zrútil sa. Herec Tomáš Töpfer životnú lásku spoznal až na súde

Dana a Pavel Kopeckí / Syn Tadeáš

Keď vyšla z lahôdok, kočík so synom bol preč. Prípad, ktorý prebudil Československo, vyriešila skromná Jana

Vera Wisterová našla šťastie pri Michalovi.

Keď jej deti zmizli z Auparku, nejedla a nespala. Vera Wisterová našla pokoj pri bratovi známej herečky

Dušan Ambróš / Súťažiaci Juraj

Skromný Juraj môže vyhrať sumu, akú Slovensko ešte nezažilo: Sú aj lepší, ja som mal iba šťastie

Pán s nevídanými vedomosťami pokoril slovenský rekord.

Slováci s úžasom sledujú skromného génia v televíznom kvíze. Juraj sa vyrovná aj umelej inteligencii

Zábery z nehody na trase medzi Pezinkom a Bratislavou / Ilustračná fotografia

Slovenskí rušňovodiči robia stále tú istú chybu, hovorí ich kolega. Práve pre ňu pribúdajú nehody

Dá si aj domácu klobásku, no jednu vec nerobí. Andrea Karnasová prezradila, ako si udržiava štíhlosť

Andrea Karnasová.
Andrea Karnasová.

V istých chvíľach využíva overenú fintu.

„Keď prihliadnem na svoj vek, musím si zaklopať, že stále ešte všetko drží,“ zasmiala sa Andrea Karnasová, ktorá tento rok oslávila 51. narodeniny. Obľúbená slovenská herečka si dlhodobo udržiava kondíciu a energiu a hoci jej život nie je vždy jednoduchý, zvláda ho s ľahkosťou a humorom. Práve jej stravovacie a životné návyky majú významný vplyv na to, ako sa cíti a vyzerá.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Andrea Karnasova (@andrea.karnasova)

Dcére nikdy nedala párky

Narodila sa do rodiny gurmánov a ani ona nebola iná. Andrea Karnasová za mnohé vraj vďačí svojím génom, vďaka ktorým sa vraj „namotala“ aj na svoju najväčšiu drogu – kávu. „Keď som ako dieťa išla k mame do roboty, okrem toho, že som písala na písacom stroji, tešila som sa na kávičku. Len som si do nej namáčala kocku cukru, ale ten pocit som mala veľmi rada,“ spomínala pre časopis Zdravie herečka, ktorá sa vekom čoraz viac zaujímala o zdravý životný štýl. Rázne zmeny urobila najmä pred tridsiatkou, krátko pred tehotenstvom.

Iveta Malachovská zhodila vyše desať kíl.
Prečítajte si tiež: Porozprávala, ako sa jej podarilo tak schudnúť. Veľkú premenu Ivety Malachovskej spustila jedna osoba

„Dnes by som už polievku s glutamanom nezjedla, je mi z toho ťažko, jedlá nezahusťujem múkou, nepoužívam zvýrazňovače chuti. Dcére som nikdy nedávala párky alebo šunku, to je, akoby ste vyfajčili krabičku cigariet,“ povedala otvorene Andrea Karnasová, ktorá si radšej raz za čas kúpi kvalitné mäso od lokálneho farmára, ako by mala každý deň jesť kuracie mäso z pochybného zdroja. „Mne nezdravé veci, ktoré som kedysi aj rada jedla, už vôbec nechutia. Úplne som zmenila svoje nastavenie,“ vysvetlila herečka. Výber potravín sa odráža aj na jej zdraví a pri preventívnej prehliadke ju vraj lekár vždy pochváli.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Andrea Karnasova (@andrea.karnasova)

Premyslené kalórie

„Aby mali veci efekt, musíme byť dôslední. Občas mávam migrény, ale viem prečo – nedodržiavam niektoré veci, ktoré by som mala,“ sypala si popol na hlavu. Strava je podľa nej alfou a omegou, to, čo prijímame, sa odráža aj na našom zovňajšku. Ako kedysi prezradila pre Topstar, jej jedálniček vôbec nie je komplikovaný.

