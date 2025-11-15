Dá si aj domácu klobásku, no jednu vec nerobí. Andrea Karnasová prezradila, ako si udržiava štíhlosť
V istých chvíľach využíva overenú fintu.
„Keď prihliadnem na svoj vek, musím si zaklopať, že stále ešte všetko drží,“ zasmiala sa Andrea Karnasová, ktorá tento rok oslávila 51. narodeniny. Obľúbená slovenská herečka si dlhodobo udržiava kondíciu a energiu a hoci jej život nie je vždy jednoduchý, zvláda ho s ľahkosťou a humorom. Práve jej stravovacie a životné návyky majú významný vplyv na to, ako sa cíti a vyzerá.
Dcére nikdy nedala párky
Narodila sa do rodiny gurmánov a ani ona nebola iná. Andrea Karnasová za mnohé vraj vďačí svojím génom, vďaka ktorým sa vraj „namotala“ aj na svoju najväčšiu drogu – kávu. „Keď som ako dieťa išla k mame do roboty, okrem toho, že som písala na písacom stroji, tešila som sa na kávičku. Len som si do nej namáčala kocku cukru, ale ten pocit som mala veľmi rada,“ spomínala pre časopis Zdravie herečka, ktorá sa vekom čoraz viac zaujímala o zdravý životný štýl. Rázne zmeny urobila najmä pred tridsiatkou, krátko pred tehotenstvom.
„Dnes by som už polievku s glutamanom nezjedla, je mi z toho ťažko, jedlá nezahusťujem múkou, nepoužívam zvýrazňovače chuti. Dcére som nikdy nedávala párky alebo šunku, to je, akoby ste vyfajčili krabičku cigariet,“ povedala otvorene Andrea Karnasová, ktorá si radšej raz za čas kúpi kvalitné mäso od lokálneho farmára, ako by mala každý deň jesť kuracie mäso z pochybného zdroja. „Mne nezdravé veci, ktoré som kedysi aj rada jedla, už vôbec nechutia. Úplne som zmenila svoje nastavenie,“ vysvetlila herečka. Výber potravín sa odráža aj na jej zdraví a pri preventívnej prehliadke ju vraj lekár vždy pochváli.
Premyslené kalórie
„Aby mali veci efekt, musíme byť dôslední. Občas mávam migrény, ale viem prečo – nedodržiavam niektoré veci, ktoré by som mala,“ sypala si popol na hlavu. Strava je podľa nej alfou a omegou, to, čo prijímame, sa odráža aj na našom zovňajšku. Ako kedysi prezradila pre Topstar, jej jedálniček vôbec nie je komplikovaný.