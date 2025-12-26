Pre otca bol iba strojom na peniaze. Macaulay Culkin sa mohol spoľahnúť na muža, ktorý odhalil monštrum
Slávny herec mal neľahké detstvo.
Patril k najžiadanejším detským hercom v Hollywoode, potom prišiel pád na dno. Macaulay Culkin, ktorý každoročne zavíta do vianočných domácností prostredníctvom kultového filmu Sám doma, sa v živote musel popasovať aj s náročnými chvíľami a mnohí pochybovali o tom, či to niekdajšia detská hviezda zvládne.
Všetko sa to pritom začalo v období najväčšej slávy. Ako Macaulay prezradil v dokumente John Candy: I Like Me, pomocnú ruku mu vtedy podal legendárny herec, ktorý si ako prvý všimol temnú stránku jeho otca.
Toxický vzťah s otcom
Macaulay Culkin, ktorý má dnes 45 rokov, našiel svoje šťastie po boku herečky Brendy Song, s ktorou prežívajú veľkú lásku a navzájom sa podporujú. Po rokoch veľkej detskej slávy sa však herec pasoval s náročným obdobím a mnohí sa báli, ako to s ním napokon dopadne. Hovorilo sa o jeho problémoch s drogami aj alkoholom a svet obleteli šokujúce fotografie, ako úplne vychudnutý kráča ulicami Los Angeles.
Hviezda filmu Sám doma v dokumente otvorene rozpráva o problémoch, ktorým čelil v zákulisí nakrúcania vianočnej klasiky. Po jej veľkom úspechu Christopher „Kit“ Culkin rýchlo zistil, že má doma talentovaného syna a svoje dieťa tak videl ako stroj na zarobenie peňazí.
Práve legendárny herec John Candy, ktorý v Sám doma stvárnil postavu entuziastického hudobníka, si vtedy ako jeden z prvých všimol, že Macaulayov otec nebol tou podporujúcou osobou, za akú ho svet považoval, ale skôr ovládajúcou a deštruktívnou osobnosťou.