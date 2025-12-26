Pre otca bol iba strojom na peniaze. Macaulay Culkin sa mohol spoľahnúť na muža, ktorý odhalil monštrum - Dobré noviny
Dobré noviny
Pre otca bol iba strojom na peniaze. Macaulay Culkin sa mohol spoľahnúť na muža, ktorý odhalil monštrum
Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Katarína Nádaská / Ilustračný záber

Katarína Nádaská pre Dobré noviny: Na Vianoce som si brala deti, ktoré nik nechcel. Uvažovala som o adopcii

Pavel Nový a Zdena Studenková.

So ženou boli chudobní ako kostolné myši. Posledný žijúci otecko zo S tebou mě baví svět prekonal aj smrť

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Najkrajšie vianočné SMS priania 2025. Týmito správami urobíte radosť ľuďom, ktorých máte radi

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Juraj Rašla / Ilustračný obrázok

So ženou varia dve kapustnice, no jeho je unikátna. Juraj Rašla pre Dobré noviny prezradil svojský recept

Vladimír Krčméry.

Mal si mať len jednu milenku, vyčítali mu. Krčmérymu manželka Terézia prepáčila, že sa zodral pre iných

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Najkrajšie vianočné SMS priania 2025. Týmito správami urobíte radosť ľuďom, ktorých máte radi

Pre otca bol iba strojom na peniaze. Macaulay Culkin sa mohol spoľahnúť na muža, ktorý odhalil monštrum

Macaulay Culkin / John Candy a Dan Aykroyd
Macaulay Culkin / John Candy a Dan Aykroyd — Foto: Csfd.sk ©20th Century Fox, Wikipedia / Guywelch2000

Slávny herec mal neľahké detstvo.

Patril k najžiadanejším detským hercom v Hollywoode, potom prišiel pád na dno. Macaulay Culkin, ktorý každoročne zavíta do vianočných domácností prostredníctvom kultového filmu Sám doma, sa v živote musel popasovať aj s náročnými chvíľami a mnohí pochybovali o tom, či to niekdajšia detská hviezda zvládne.

Všetko sa to pritom začalo v období najväčšej slávy. Ako Macaulay prezradil v dokumente John Candy: I Like Me, pomocnú ruku mu vtedy podal legendárny herec, ktorý si ako prvý všimol temnú stránku jeho otca.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Cosmopolitan (@cosmopolitan)

Toxický vzťah s otcom

Macaulay Culkin, ktorý má dnes 45 rokov, našiel svoje šťastie po boku herečky Brendy Song, s ktorou prežívajú veľkú lásku a navzájom sa podporujú. Po rokoch veľkej detskej slávy sa však herec pasoval s náročným obdobím a mnohí sa báli, ako to s ním napokon dopadne. Hovorilo sa o jeho problémoch s drogami aj alkoholom a svet obleteli šokujúce fotografie, ako úplne vychudnutý kráča ulicami Los Angeles.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Brenda Song (@brendasong)

Hviezda filmu Sám doma v dokumente otvorene rozpráva o problémoch, ktorým čelil v zákulisí nakrúcania vianočnej klasiky. Po jej veľkom úspechu Christopher „Kit“ Culkin rýchlo zistil, že má doma talentovaného syna a svoje dieťa tak videl ako stroj na zarobenie peňazí.

Práve legendárny herec John Candy, ktorý v Sám doma stvárnil postavu entuziastického hudobníka, si vtedy ako jeden z prvých všimol, že Macaulayov otec nebol tou podporujúcou osobou, za akú ho svet považoval, ale skôr ovládajúcou a deštruktívnou osobnosťou.

Záležalo mu aj vtedy, keď iným nie

Článok pokračuje na ďalšej strane...

