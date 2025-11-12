Už nikdy nebudeš chodiť, oznámil mu lekár. Húževnatý mladík ho presvedčil o opaku a životom tancuje dodnes
Pred 15 rokmi ho spoznalo celé Slovensko.
Chlapec v červených teplákoch sa narodil do rodiny bývalej baletky a hudobníka, takže nikoho neprekvapilo, že jeho kroky smerovali rovno k umeniu. Mal len sedem rokov, keď sa začal venovať tancu a ten sa napokon stal jeho srdcovou záležitosťou, na ktorej postavil celý svoj profesionálny život.
Keď sa však o niekoľko rokov neskôr zranil a jeden z lekárov mu oznámil, že už nikdy nebude chodiť, zrútil sa mu svet. Talentovaný tanečník aj napriek tomu svoj boj odmietol vzdať a vďaka vlastnej húževnatosti dnes opäť žiari na parketoch.