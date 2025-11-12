FOTO: Vianoce s dušou a detskou iskrou. Výzdoba u susedov ukázala, že aj malé nápady robia veľkú radosť - Dobré noviny
FOTO: Vianoce s dušou a detskou iskrou. Výzdoba u susedov ukázala, že aj malé nápady robia veľkú radosť
FOTO: Vianoce s dušou a detskou iskrou. Výzdoba u susedov ukázala, že aj malé nápady robia veľkú radosť

— Foto: Facebook Michal Vronský, starosta Prahy 3

Najmenší dali Vianociam v meste nový rozmer.

Niekedy stačí pár detských kresieb, trocha fantázie a vznikne niečo, čo rozžiari celé ulice. Presne to sa stalo, keď sa deti z materských škôl zapojili do tvorby vianočnej výzdoby a výsledok si okamžite získal srdcia ľudí. Ich nápady sa premenili na svetielka, ktoré budú počas sviatkov zdobiť ulice pražského Žižkova.

Kaprík, anjel aj stromček

„Zaznamenal som dotaz, či bude tento rok vianočné osvetlenie. Jednoduchá odpoveď znie: Bude,“ napísal na Facebooku starosta Prahy 3 Michal Vronský, ktorý sa rozhodol podporiť zaujímavý projekt. Ako uvádza iDnes.cz, radnica oslovila miestne škôlky s prosbou, aby deti nakreslili obrázky s vianočnými motívmi.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=844187711447791&id=100075697094646&mibextid=wwXIfr&rdid=XFxd7V4oWa3sH56O#

Z množstva návrhov nakoniec vzniklo päť svetelných ozdôb – anjel, darček, snehuliak, stromček a rybka. Pod každou svetelnou inštaláciou je uvedené meno dieťaťa aj škôlka, ktorú navštevuje. Pre najmenších je to tak malý, ale nezabudnuteľný zážitok, pretože ich kresba sa stala súčasťou mesta, v ktorom žijú.

Vzťah k domovu

„Nápad vyrobiť vianočné osvetlenie podľa návrhov detí nás zaujal. Mám radosť, že dva návrhy detí z našej škôlky, Aničky a Martínka, sa dočkali realizácie. Až budú svetielka na Seifertovej rozsvietené, určite sa na ne pôjdeme s deťmi spoločne pozrieť,“ uviedla Věra Kantorová, zástupkyňa riaditeľky MŠ Libická. Radnica chce podľa svojich slov dať deťom hlas vo verejnom priestore a posilniť ich vzťah k domovu. Práve to, že sa ich fantázia pretavila do svetiel, ktoré potešia tisíce ľudí, vnímajú mnohí ako krásne gesto.

