Uznávaní dizajnéri: Ako ozdobiť stromček? Pozrite si osem trendov, ktoré budú hitom Vianoc 2025
Heslo tohto roka – čím viac, tým lepšie.
Hľadáte inšpiráciu, ako tento rok vyzdobíte vianočný stromček? Dizajnéri a majitelia obchodov s doplnkami pre portál HouseBeautiful dali dohromady osem najväčších trendov pre rok 2025 a zhodujú sa v jednom – minimalizmus ustupuje a do popredia sa vracia hojnosť, farebnosť a osobitosť. Stromček už nie je len symbolom sviatkov, je hlavným dizajnovým prvkom domova, ktorý vyjadruje náladu aj osobnosť. Tu je osem najväčších trendov, ktoré budú vládnuť tohtoročnej výzdobe stromčekov – zoradených od jemne tradičných po tie najodvážnejšie.
8. Prepojenie jesene a Vianoc
Jesenné motívy si našli cestu až pod vianočný stromček. Tento trend spája teplé jesenné tóny, rustikálne textúry a lesné detaily s decentným vianočným trblietaním.
„Jesenný sviatočný trend je reakciou na rastúce nadšenie pre vianočné zdobenie v skorších fázach sezóny,“ hovorí dizajnérka Danielle Le Vaillantová zo spoločnosti Cox & Cox. Takýto stromček môže mať prírodný základ – šišky, vetvičky, látkové huby či tekvičky – doplnený o svetielka a jemné zlaté akcenty. Výsledkom je harmonická výzdoba, ktorá vydrží od októbra až do Silvestra.
7. Ozdoby v tvare jedla
Jedlo ako dekorácia sa stalo jedným z najhravejších trendov roka. Stromčeky sa menia na oslavu chutí a humoru – objavujú sa ozdoby v tvare croissantov, bagiet, hrozna, jahôd či koláčikov. Dizajnéri hovoria, že ide o jednoduchý spôsob, ako vniesť do domova radosť a osobnosť. Ozdoby môžu byť sklenené, plstené alebo keramické, no dôležitý je vraj nápad a vtip.
6. Monochromatická mágia
Kto má rád eleganciu a minimalizmus, ocení čiernobielu kombináciu. Monochromatická výzdoba je sofistikovanou alternatívou k tradičnej červeno-zlatej. Dizajnéri odporúčajú hrať sa s kontrastmi – čierne ozdoby na bielom stromčeku, sivé mašle, matné aj lesklé povrchy. Tento trend stavia na čistých líniách, decentných tvaroch a kvalitných materiáloch. Je ideálny pre tých, ktorí chcú sviatky poňať moderne a s noblesou.