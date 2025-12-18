Uznávaní dizajnéri: Ako ozdobiť stromček? Pozrite si osem trendov, ktoré budú hitom Vianoc 2025 - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Uznávaní dizajnéri: Ako ozdobiť stromček? Pozrite si osem trendov, ktoré budú hitom Vianoc 2025
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Hádanka.

Každú noc sa báli, koho otec udrie. Chlapec si všetko v živote musel zaslúžiť, dostal sa až na vrchol

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Mama najznámejších slovenských štvorčiat: Toto si deti zapamätajú najviac. Netreba sa za ničím naháňať

Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.

Vynikajúce linecké cesto viem aj naspamäť, vraví Jožka Zaukolcová. Pozná trik na to, aby vyšlo, ako má

Hádanka.

Každú noc sa báli, koho otec udrie. Chlapec si všetko v živote musel zaslúžiť, dostal sa až na vrchol

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.

Vynikajúce linecké cesto viem aj naspamäť, vraví Jožka Zaukolcová. Pozná trik na to, aby vyšlo, ako má

Prvé tri roky vystupovala minimálne a užívala si vytúženého syna.

Beáta Dubasová: Adam bol doslova vymodlené dieťa. Všetko som robila tak, aby som mala aj normálny život

Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.

Vynikajúce linecké cesto viem aj naspamäť, vraví Jožka Zaukolcová. Pozná trik na to, aby vyšlo, ako má

Hádanka.

Každú noc sa báli, koho otec udrie. Chlapec si všetko v živote musel zaslúžiť, dostal sa až na vrchol

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Soňa Valentová / Sestra Vierka a Emka

Sestričky si mysleli, že idú do sprchy, ale skončili v plyne. Soňa Valentová bola pre rodičov darom

Trnavské vianočné trhy.

Ak hľadáte útulné a autentické miesto, Trnava je to pravé. Britka naše vianočné trhy chváli v zahraničí

SLEDUJE NÁS 206 943 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Uznávaní dizajnéri: Ako ozdobiť stromček? Pozrite si osem trendov, ktoré budú hitom Vianoc 2025

Ilustračné fotografie.
Ilustračné fotografie. — Foto: Freepik; Gemini/Dobré noviny

Heslo tohto roka – čím viac, tým lepšie.

Hľadáte inšpiráciu, ako tento rok vyzdobíte vianočný stromček? Dizajnéri a majitelia obchodov s doplnkami pre portál HouseBeautiful dali dohromady osem najväčších trendov pre rok 2025 a zhodujú sa v jednom – minimalizmus ustupuje a do popredia sa vracia hojnosť, farebnosť a osobitosť. Stromček už nie je len symbolom sviatkov, je hlavným dizajnovým prvkom domova, ktorý vyjadruje náladu aj osobnosť. Tu je osem najväčších trendov, ktoré budú vládnuť tohtoročnej výzdobe stromčekov – zoradených od jemne tradičných po tie najodvážnejšie.

8. Prepojenie jesene a Vianoc

Jesenné motívy si našli cestu až pod vianočný stromček. Tento trend spája teplé jesenné tóny, rustikálne textúry a lesné detaily s decentným vianočným trblietaním.

Katarína Nádaská / Archívna snímka
Prečítajte si tiež: Na Mikuláša, Štedrý deň alebo už na Barboru? Katarína Nádaská prezradila, kedy postaviť vianočný stromček

„Jesenný sviatočný trend je reakciou na rastúce nadšenie pre vianočné zdobenie v skorších fázach sezóny,“ hovorí dizajnérka Danielle Le Vaillantová zo spoločnosti Cox & Cox. Takýto stromček môže mať prírodný základ – šišky, vetvičky, látkové huby či tekvičky – doplnený o svetielka a jemné zlaté akcenty. Výsledkom je harmonická výzdoba, ktorá vydrží od októbra až do Silvestra.

7. Ozdoby v tvare jedla

Jedlo ako dekorácia sa stalo jedným z najhravejších trendov roka. Stromčeky sa menia na oslavu chutí a humoru – objavujú sa ozdoby v tvare croissantov, bagiet, hrozna, jahôd či koláčikov. Dizajnéri hovoria, že ide o jednoduchý spôsob, ako vniesť do domova radosť a osobnosť. Ozdoby môžu byť sklenené, plstené alebo keramické, no dôležitý je vraj nápad a vtip.

6. Monochromatická mágia

Kto má rád eleganciu a minimalizmus, ocení čiernobielu kombináciu. Monochromatická výzdoba je sofistikovanou alternatívou k tradičnej červeno-zlatej. Dizajnéri odporúčajú hrať sa s kontrastmi – čierne ozdoby na bielom stromčeku, sivé mašle, matné aj lesklé povrchy. Tento trend stavia na čistých líniách, decentných tvaroch a kvalitných materiáloch. Je ideálny pre tých, ktorí chcú sviatky poňať moderne a s noblesou.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…