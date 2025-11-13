Keď sa ráno zobudili, babička nereagovala. Dvaja malí bratia z Bratislavy ukázali, čo znamená odvaha
Desaťročný Tonko a mladší Dávidko nezaváhali.
Keď sa bratia Tonko a Dávidko z bratislavskej Karlovej Vsi ráno prebudili, čakalo ich niečo, s čím by si neporadil ani nejeden dospelý. Ich babička, ktorá sa o nich stará, nereagovala. Namiesto paniky však urobili to, čo by urobil len málokto. Zachovali pokoj a milovanej babke svojou statočnosťou zachránili život.
Pomoc krok za krokom
Ako informuje Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby na sociálnej sieti, pod vedením operátora chlapci spoločne otočili svoju babičku do stabilizovanej polohy a skontrolovali jej dýchanie.
Kým starší, desaťročný Tonko zostal pri nej a pokojne odpovedal na otázky operátora, mladší Dávidko konal s rovnakou rozvahou – svoju kopačku vložil do vchodových dverí, aby záchranárom uľahčil prístup, a čakal ich pred domom.
Ich duchaprítomnosť a spolupráca umožnili, aby bola ich babičke poskytnutá rýchla a neodkladná pomoc.