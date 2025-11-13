Už si nás všetkých preskočila. Matúš Kolárovský venoval dcérke vyznanie, ktoré chytí za srdce každého rodiča
Dcéru Neu má známy spevák zo vzťahu s Veronikou Nízlovou.
„Si nám všetkým veľkým učiteľom a aj keď nechceme, tak aj zrkadlom,“ odkazuje svojej dcérke. Matúš Kolárovský, ktorého verejnosť a fanúšikovia poznajú najmä pre jeho spevácky talent, oslávil štvrté narodeniny svojej jedinej dcérky a nemôže byť pyšnejší. Pri tejto príležitosti jej venoval aj slová plné lásky, ktoré chytia za srdce nielen rodičov.
Splnil sa jej sen
Dcérku Neu má Matúš Kolárovský s Veronikou Nízlovou z dua Twiins. So správou, že bude mama, sa sama speváčka pochválila na svojom profile na sociálnej sieti ešte v lete 2021 a zo svojho tehotenstva neskrývala nadšenie.
„V novembri budem mať tú česť byť ‚mama‘. Je to najkrajšia úloha v mojom živote a teším sa, že sa mi tento sen splní. Neviem sa ťa dočkať, lásočka moja milovaná,“ napísala ku krásnej fotografii, na ktorej už bolo vidno tehotenské bruško. To, kto je otcom dieťaťa, vtedy Veronika neprezradila.
Matúš Kolárovský to verejne potvrdil až po niekoľkých mesiacoch od jej narodenia prostredníctvom videoklipu k svojej piesni. Napriek tomu, že s matkou dieťaťa už netvorí pár, podieľa sa na výchove dcéry a udržiava s ňou blízky vzťah.