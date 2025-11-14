Zažil vojnu a zachraňoval si faru. Kto je kňaz a dídžej, ktorý v Košiciach roztancoval desaťtisíce ľudí
Jeho odkaz znie: Nechajte Ježiša byť vaším influencerom.
Vieru spája s elektronickou hudbou a vystupuje na veľkých podujatiach po celom svete. Kontroverzný portugalský kňaz Guilherme Peixoto, známy ako DJ Padre Guilherme, nedávno vystúpil aj v Košiciach, kde roztancoval viac než 25-tisíc ľudí. V centre mesta, priamo pred Dómom sv. Alžbety sa konala elektronická párty, akú Slovensko ešte nezažilo. „Z tohto pohľadu patrilo podujatie k najúspešnejším a najmasovejším od začiatku 90. rokov minulého storočia. Akcia sa počtom návštevníkov stala porovnateľná s legendárnou Supermacarenou (1997), otváracím ceremoniálom projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 či najnavštevovanejšími ročníkmi Bielej noci," uviedlo mesto.
Samospráva informovala, že zástupy návštevníkov sa tiahli od Národného divadla Košice, takmer až po koniec Alžbetinej ulice. „Podujatie bolo súčasťou Jubilejného stretnutia mladých pri príležitosti 75. narodenín arcibiskupa Bernarda Bobera," zhrnula radnica. „Zdá sa, že cirkev to s priblížením sa mladým myslí naozaj vážne," napísal na margo koncertu denník SME.
Viera a techno idú dokopy
DJ Padre Guilherme okrem kňazských povinností stíha ako dídžej pripravovať elektronickú hudbu na svoje koncerty po celom svete. Dôvod, pre ktorý s mixovaním hudby začal, boli peniaze. Nie však peniaze preňho, ale pre faru. Pred mnohými rokmi prišiel Peixoto do zadĺženej farnosti, ktorá peniaze minula na renováciu hlavného kostola. Farníkom sa už nechceli predávať koláče a vymýšľať rôzne kampane a charitatívne podujatia, a tak sa nový farár rozhodol osloviť mládežnícke zbory s myšlienkou, aby začali organizovať karaoke benefičné akcie. Dnes už vieme, že kňazov plán vyšiel.
V priebehu niekoľkých rokov farnosť splatila dlhy, dokončila obnovu kostola a Peixoto začal navštevovať kurzy profesionálneho dídžejingu. Informovala o tom agentúra AP, podľa ktorej väčšina farníkov považovala za samozrejmé, že ich kňaz mixuje rytmy v neďalekom klube Ar de Rock. V lete sa v ňom konali párty do skorého rána. „Prostredníctvom elektronickej hudby môžem odovzdať nejaké posolstvo, môžem byť tam, kde sú mladí ľudia,“ povedal Guilherme Peixoto. V jeho dídžejskej kariére bolo významným vystúpením vystúpenie v Lisabone, ktoré ho dostalo do celosvetovej pozornosti.
Kňazi nemusia byť suchári
V rozhovore pre Korzár denníka SME uviedol, že mixovať hudbu začal na kresťanskej zábave, kde sa ľudia nudili. „Otvoril svoj laptop, vybral dve – tri karaoke pesničky a pustil som ich. Reakcia už bola lepšia. Neskôr som si kúpil hardvér a softvér na DJ tvorbu a sledoval som rôzne youtube návody, ako namixovať hudbu. Bavilo ma to, ale to nestačilo. V tom čase ma už pozývali na rôzne eventy robiť DJ, tak som sa chcel zlepšovať," vysvetlil svoje pohnútky. Popritom pracoval ako vojenský kňaz — v Afganistane a v Kosove. V Afganistane pracoval počas mimoriadne nepokojného roka 2010, ktorý je považovaný za jeden z najkrvavejších v modernej histórii krajiny.