Slovenskí rušňovodiči robia stále tú istú chybu, hovorí ich kolega. Práve pre ňu pribúdajú nehody
Poliaci a Česi kedysi naše rušne považovali za mercedesy.
„Viem, že som hlavou narazila do steny a poličiek, kde sú kufre. Zrazu bola tma a ja som bola na zemi,“ prezradila pre TV Markíza redaktorka Karolína Janičíková, ktorá bola medzi stovkami cestujúcich, ktorí prežili nedeľnú zrážku dvoch vlakov na trati Pezinok – Bratislava. Nehoda, pri ktorej sa zranili desiatky ľudí, odhalila vážny problém v železničnej doprave. K celej situácii sa teraz vyjadril aj skúsený rušňovodič, ktorý otvorene hovorí o tom, v čom robia slovenskí rušňovodiči najväčšiu chybu a prečo môže mať aj krátke zaváhanie fatálne následky.
Meškáme 20 rokov
K nedávnym vlakovým nešťastiam sa v rozhovore pre Život vyjadril Peter Leško, ktorý si na železnici odpracoval 43 rokov. Do kabíny sa podľa neho kedysi dostali len tí najlepší. „A niekedy rozhodovala aj politika. Boli takzvané stranícke úderky, cez ktoré sa presadzovali straníci. Ja som nebol v strane, ale vďaka technickej zručnosti som sa tam dostal aj bez politickej podpory. Pamätám si, že otec paradoxne nebol nadšený. Sám bol rušňovodič a vedel, že je to obrovská zodpovednosť a psychický tlak,“ povedal otvorene o tlaku, ktorý sa ani skúsenosťami nezmenšuje.
Kedysi neexistovali zabezpečovacie zariadenia ani automatické kontroly, a tak musel mať rušňovodič v hlave každý kilometer trate, každú výhybku a sklon. „My sme mali len oči, uši a skúsenosti. Ale na druhej strane, v kabíne sme boli dvaja, pomocník a rušňovodič,“ spomínal na staré časy, keď bola vraj celá jazda na zodpovednosti človeka. Odvtedy sa podľa Petra Leška zmenilo veľa, no naše zabezpečovacie systémy považuje za zastaralé. Poliaci a Česi, ktorí kedysi naše rušne považovali vraj za mercedesy, nás predbehli. „My meškáme tak 20 rokov,“ dodal.
Najväčšia chyba
Pre Nový Čas sa vyjadril aj ďalší skúsený rušňovodič, ktorý roky riadi nákladné vlaky. Kritizuje nielen trate, ale najmä najväčšiu chybu slovenských rušňovodičov.