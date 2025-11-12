Slovenskí rušňovodiči robia stále tú istú chybu, hovorí ich kolega. Práve pre ňu pribúdajú nehody - Dobré noviny
Slovenskí rušňovodiči robia stále tú istú chybu, hovorí ich kolega. Práve pre ňu pribúdajú nehody
Slovenskí rušňovodiči robia stále tú istú chybu, hovorí ich kolega. Práve pre ňu pribúdajú nehody

Zábery z nehody na trase medzi Pezinkom a Bratislavou / Ilustračná fotografia — Foto: Facebook -Hasičský a záchranný zbor; Gemini/Dobré noviny

Poliaci a Česi kedysi naše rušne považovali za mercedesy.

„Viem, že som hlavou narazila do steny a poličiek, kde sú kufre. Zrazu bola tma a ja som bola na zemi,“ prezradila pre TV Markíza redaktorka Karolína Janičíková, ktorá bola medzi stovkami cestujúcich, ktorí prežili nedeľnú zrážku dvoch vlakov na trati Pezinok – Bratislava. Nehoda, pri ktorej sa zranili desiatky ľudí, odhalila vážny problém v železničnej doprave. K celej situácii sa teraz vyjadril aj skúsený rušňovodič, ktorý otvorene hovorí o tom, v čom robia slovenskí rušňovodiči najväčšiu chybu a prečo môže mať aj krátke zaváhanie fatálne následky.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1260014246164141&set=a.626999016132337

Meškáme 20 rokov

K nedávnym vlakovým nešťastiam sa v rozhovore pre Život vyjadril Peter Leško, ktorý si na železnici odpracoval 43 rokov. Do kabíny sa podľa neho kedysi dostali len tí najlepší. „A niekedy rozhodovala aj politika. Boli takzvané stranícke úderky, cez ktoré sa presadzovali straníci. Ja som nebol v strane, ale vďaka technickej zručnosti som sa tam dostal aj bez politickej podpory. Pamätám si, že otec paradoxne nebol nadšený. Sám bol rušňovodič a vedel, že je to obrovská zodpovednosť a psychický tlak,“ povedal otvorene o tlaku, ktorý sa ani skúsenosťami nezmenšuje.

Zrážka dvoch rýchlikov R 913 a R 914 pri obci Jablonov nad Turňou / Ilustračný obrázok
Prečítajte si tiež: Expert na železnice pozná najbezpečnejšie miesta vo vlaku. Manželke vždy radí, aby sedela v jednej časti

Kedysi neexistovali zabezpečovacie zariadenia ani automatické kontroly, a tak musel mať rušňovodič v hlave každý kilometer trate, každú výhybku a sklon. „My sme mali len oči, uši a skúsenosti. Ale na druhej strane, v kabíne sme boli dvaja, pomocník a rušňovodič,“ spomínal na staré časy, keď bola vraj celá jazda na zodpovednosti človeka. Odvtedy sa podľa Petra Leška zmenilo veľa, no naše zabezpečovacie systémy považuje za zastaralé. Poliaci a Česi, ktorí kedysi naše rušne považovali vraj za mercedesy, nás predbehli. „My meškáme tak 20 rokov,“ dodal.

Najväčšia chyba

Pre Nový Čas sa vyjadril aj ďalší skúsený rušňovodič, ktorý roky riadi nákladné vlaky. Kritizuje nielen trate, ale najmä najväčšiu chybu slovenských rušňovodičov.

