Cinkne im o 40 eur viac a dostávať ich budú dlhšie. Tieto zmeny by potešili tisícky slovenských rodín
Daňový bonus by sa mohol zvýšiť už od roku 2026.
Ceny potravín, bývania aj energií neustále rastú a mnohé rodiny sa musia obracať, aby každý mesiac vyšli s rozpočtom. Každé euro navyše preto znamená citeľnú pomoc. Ako uvádza portál Najmama.sk, práve tú by mohol priniesť nový návrh, ktorý je v parlamente – jeho cieľom je opätovne zvýšiť daňový bonus na deti a vrátiť ho na úroveň z roku 2024. Ak by sa návrh schválil, rodičia by si mohli prilepšiť aj o stovky eur ročne.
Výhodnejšie riešenie?
Od roku 2025 sa daňový bonus znížil na 100 eur pre deti do 15 rokov a na 50 eur pre deti od 15 do 18 rokov. Oproti predchádzajúcemu obdobiu tak mnohé rodiny pocítili pokles podpory. Nový návrh zákona z dielne opozície však počíta s tým, že bonus by sa mohol opäť zvýšiť.
Cieľom je vrátiť sa k výhodnejšej úprave, ktorá platila do konca roka 2024 – teda k sume 140 eur mesačne na dieťa do 18 rokov a 50 eur mesačne na dieťa od 18 do 25 rokov, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom.
Čo sa má zmeniť
Daňový bonus je forma daňovej úľavy pre rodičov, ktorí pracujú a vyživujú dieťa žijúce s nimi v spoločnej domácnosti. Uplatniť si ho môže iba jeden z rodičov a len v prípade, že aspoň 90 % svojich zdaniteľných príjmov dosahuje na Slovensku. Počas posledných rokov predstavoval bonus významnú pomoc – najmä pre rodiny s viacerými deťmi či nižšími príjmami.