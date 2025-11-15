Pápeža pred neomylným zabijakom zachránila malá Sara. Atentát na Jána Pavla II. je dodnes záhadou
Som Ježiš Kristus… Som všemohúci, vyhlasoval atentátnik.
Na Svätopeterskom námestí sa pred bazilikou tlačilo 20-tisíc ľudí a všetci dychtivo čakali na moment, keď medzi nich príde pápež Ján Pavol II. v papamobile. Bol 13. máj 1981 krátko po piatej hodine a námestie bolo ešte stále zaliate slnkom. Pápež zdravil dav, do náručia si zobral malé dievčatko a potom sa otočil k veriacim na druhej strane ulice. Ľudia v davu zdvihli ruky, fotoaparáty a krížiky... a jedna ruka strelnú zbraňu. Zazneli štyri výstrely. Dve guľky trafili pápeža do brucha, jedna do pravého ramena a ďalšia zasiahla malíček. „Pápež je mŕtvy,“ znelo z davu v deň, keď na Jána Pavla II. spáchal atentát 23-ročný mladík z Turecka – Mehmet Ali Agca.
Plač a krik
Agca bol členom tureckej nacionalistickej organizácie Šedí vlci a profesionálne vycvičeným zabijakom, ktorý prišiel do Ríma niekoľko dní pred 13. májom. Do mesta dorazil aj so svojím komplicom Oralom Celikom, ktorý mal byť záložným strelcom a pomocou výbuchu nálože mal v dave vyvolať zmätok. V osudný deň prišli na Námestie svätého Petra a zmizli v dave veriacich a turistov. Dve fotografie z miesta činu rozprávajú desivý príbeh.
Na prvej je pápež, ktorý sa nakláňa k ľuďom a v dave vidieť vystretú ruku zvierajúcu zbraň, ktorá mierila priamo na hlavu katolíckej cirkvi. Na fotografii to vyzerá, ako by si zbraň ani nikto nevšimol.
Druhá fotka, urobená o niekoľko sekúnd neskôr, ukazuje, ako sa ťažko ranený pápež zrútil do svojho papamobilu. V dave vypukla hystéria, ľudia plakali, kričali a rúcali sa na zem. „Nevedeli sme, čo sa stalo. Keď pápeža odviezli do nemocnice, museli sme ešte dlhé hodiny ostať na námestí a čakať, kým členovia švajčiarskej gardy skonfiškovali všetky fotoaparáty, aby našli nejaké dôkazy a pomáhali zraneným,“ spomínal pre Catholic News Agenca David DePerro, ktorý mal v čase atentátu iba deväť rokov a bol len niekoľko krokov od pápeža.
Komplic Oral Celik spanikáril a z miesta činu utiekol, pričom rovnakú vec chcel spraviť aj Agca – jeho cieľovou destináciou vraj malo byť bulharské veľvyslanectvo, kde mali naňho údajne čakať tri milióny východonemeckých mariek. Do cesty sa mu ale postavili sami veriaci, ktorí atentátnika zadržali.
Posledné slová pred operáciou
Štyri guľky vypálené z deväťmilimetrovej poloautomatickej pištole zasiahli pápežove ruky a brucho a iba zázrakom minuli všetky životné dôležité orgány. Do davu Agca vystrelil ďalšie dve guľky, ktoré zranili dve ženy. Pápeža ihneď previezli do nemocnice Gemelli, kde ho čakala náročná päťhodinová operácia. „Ako to mohli urobiť?“ boli vraj jeho posledné slová pred zákrokom.
„Zhromaždenia veriacich na Svätopeterskom námestí opakovali modlitby, ktoré zneli z reproduktorov a nad hlavami im pritom prelietavali policajné vrtuľníky. Jedna zo žien v dave hystericky kričala slová, ktorých sa všetci najviac desili: Pápež je mŕtvy,“ spomínal kanál France24. Celý svet sa pýtal – prežije? A aký bol vlastne motív atentátu?