Pápeža pred neomylným zabijakom zachránila malá Sara. Atentát na Jána Pavla II. je dodnes záhadou - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Pápeža pred neomylným zabijakom zachránila malá Sara. Atentát na Jána Pavla II. je dodnes záhadou
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Keď mu žena aj s deťmi utiekla za oceán, zrútil sa. Herec Tomáš Töpfer životnú lásku spoznal až na súde

Dana a Pavel Kopeckí / Syn Tadeáš

Keď vyšla z lahôdok, kočík so synom bol preč. Prípad, ktorý prebudil Československo, vyriešila skromná Jana

Pán s nevídanými vedomosťami pokoril slovenský rekord.

Slováci s úžasom sledujú skromného génia v televíznom kvíze. Juraj sa vyrovná aj umelej inteligencii

Dušan Ambróš / Súťažiaci Juraj

Skromný Juraj môže vyhrať sumu, akú Slovensko ešte nezažilo: Sú aj lepší, ja som mal iba šťastie

Vera Wisterová našla šťastie pri Michalovi.

Keď jej deti zmizli z Auparku, nejedla a nespala. Vera Wisterová našla pokoj pri bratovi známej herečky

Keď mu žena aj s deťmi utiekla za oceán, zrútil sa. Herec Tomáš Töpfer životnú lásku spoznal až na súde

Dana a Pavel Kopeckí / Syn Tadeáš

Keď vyšla z lahôdok, kočík so synom bol preč. Prípad, ktorý prebudil Československo, vyriešila skromná Jana

Zábery z nehody na trase medzi Pezinkom a Bratislavou / Ilustračná fotografia

Slovenskí rušňovodiči robia stále tú istú chybu, hovorí ich kolega. Práve pre ňu pribúdajú nehody

Vera Wisterová našla šťastie pri Michalovi.

Keď jej deti zmizli z Auparku, nejedla a nespala. Vera Wisterová našla pokoj pri bratovi známej herečky

Dušan Ambróš / Súťažiaci Juraj

Skromný Juraj môže vyhrať sumu, akú Slovensko ešte nezažilo: Sú aj lepší, ja som mal iba šťastie

Keď mu žena aj s deťmi utiekla za oceán, zrútil sa. Herec Tomáš Töpfer životnú lásku spoznal až na súde

Eva Máziková s manželom.

Z receptu na jej životný elán sa budete červenať. Eva Máziková sa nebojí otvorene hovoriť o intímnostiach

Exmanžel Martiny Šimkovičovej Igor našiel šťastie pri Andrei.

O tom, že ho má podvádzať, sa dozvedel cez GPS. Šimkovičovej bývalý manžel našiel šťastie až pri Andrei

Dana a Pavel Kopeckí / Syn Tadeáš

Keď vyšla z lahôdok, kočík so synom bol preč. Prípad, ktorý prebudil Československo, vyriešila skromná Jana

Karel Roden s herečkou Arly Jover

Dieťa neprichádzalo, tak si tehotenstvo dohodol s kamarátkou. Karel Roden našiel šťastie pri zubárke Laure

SLEDUJE NÁS 207 070 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Pápeža pred neomylným zabijakom zachránila malá Sara. Atentát na Jána Pavla II. je dodnes záhadou

Som Ježiš Kristus… Som všemohúci, vyhlasoval atentátnik.

Na Svätopeterskom námestí sa pred bazilikou tlačilo 20-tisíc ľudí a všetci dychtivo čakali na moment, keď medzi nich príde pápež Ján Pavol II. v papamobile. Bol 13. máj 1981 krátko po piatej hodine a námestie bolo ešte stále zaliate slnkom. Pápež zdravil dav, do náručia si zobral malé dievčatko a potom sa otočil k veriacim na druhej strane ulice. Ľudia v davu zdvihli ruky, fotoaparáty a krížiky... a jedna ruka strelnú zbraňu. Zazneli štyri výstrely. Dve guľky trafili pápeža do brucha, jedna do pravého ramena a ďalšia zasiahla malíček. „Pápež je mŕtvy,“ znelo z davu v deň, keď na Jána Pavla II. spáchal atentát 23-ročný mladík z Turecka – Mehmet Ali Agca.

Plač a krik

Agca bol členom tureckej nacionalistickej organizácie Šedí vlci a profesionálne vycvičeným zabijakom, ktorý prišiel do Ríma niekoľko dní pred 13. májom. Do mesta dorazil aj so svojím komplicom Oralom Celikom, ktorý mal byť záložným strelcom a pomocou výbuchu nálože mal v dave vyvolať zmätok. V osudný deň prišli na Námestie svätého Petra a zmizli v dave veriacich a turistov. Dve fotografie z miesta činu rozprávajú desivý príbeh.

Pápež František / Amalia Damonteová
Prečítajte si tiež: Ak sa ku mne priblížiš, otec ťa zabije. Prvá láska pápeža Františka preňho dostala aj bitku

Na prvej je pápež, ktorý sa nakláňa k ľuďom a v dave vidieť vystretú ruku zvierajúcu zbraň, ktorá mierila priamo na hlavu katolíckej cirkvi. Na fotografii to vyzerá, ako by si zbraň ani nikto nevšimol.

Druhá fotka, urobená o niekoľko sekúnd neskôr, ukazuje, ako sa ťažko ranený pápež zrútil do svojho papamobilu. V dave vypukla hystéria, ľudia plakali, kričali a rúcali sa na zem. „Nevedeli sme, čo sa stalo. Keď pápeža odviezli do nemocnice, museli sme ešte dlhé hodiny ostať na námestí a čakať, kým členovia švajčiarskej gardy skonfiškovali všetky fotoaparáty, aby našli nejaké dôkazy a pomáhali zraneným,“ spomínal pre Catholic News Agenca David DePerro, ktorý mal v čase atentátu iba deväť rokov a bol len niekoľko krokov od pápeža.

Mehmet Ali Ağca.
Mehmet Ali Ağca. Foto: Wikipedia Commons

Komplic Oral Celik spanikáril a z miesta činu utiekol, pričom rovnakú vec chcel spraviť aj Agca – jeho cieľovou destináciou vraj malo byť bulharské veľvyslanectvo, kde mali naňho údajne čakať tri milióny východonemeckých mariek. Do cesty sa mu ale postavili sami veriaci, ktorí atentátnika zadržali.

Posledné slová pred operáciou

Štyri guľky vypálené z deväťmilimetrovej poloautomatickej pištole zasiahli pápežove ruky a brucho a iba zázrakom minuli všetky životné dôležité orgány. Do davu Agca vystrelil ďalšie dve guľky, ktoré zranili dve ženy. Pápeža ihneď previezli do nemocnice Gemelli, kde ho čakala náročná päťhodinová operácia. „Ako to mohli urobiť?“ boli vraj jeho posledné slová pred zákrokom.

„Zhromaždenia veriacich na Svätopeterskom námestí opakovali modlitby, ktoré zneli z reproduktorov a nad hlavami im pritom prelietavali policajné vrtuľníky. Jedna zo žien v dave hystericky kričala slová, ktorých sa všetci najviac desili: Pápež je mŕtvy,“ spomínal kanál France24. Celý svet sa pýtal – prežije? A aký bol vlastne motív atentátu?

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…