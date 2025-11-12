Nevydržal mu ani jeden vzťah a už vie prečo. Ben Cristovao sa vo svojom živote rozhodol zmeniť dve veci - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Nevydržal mu ani jeden vzťah a už vie prečo. Ben Cristovao sa vo svojom živote rozhodol zmeniť dve veci
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Karel Roden s herečkou Arly Jover

Dieťa neprichádzalo, tak si tehotenstvo dohodol s kamarátkou. Karel Roden našiel šťastie pri zubárke Laure

Eva Máziková s manželom.

Z receptu na jej životný elán sa budete červenať. Eva Máziková sa nebojí otvorene hovoriť o intímnostiach

Ilustračné fotografie.

Zbadali ste po byte behať rybenku? Nenápadný hmyz vás upozorňuje na problém, ktorý môže vyjsť draho

Exmanžel Martiny Šimkovičovej Igor našiel šťastie pri Andrei.

O tom, že ho má podvádzať, sa dozvedel cez GPS. Šimkovičovej bývalý manžel našiel šťastie až pri Andrei

Lucia Mokráňová našla šťastie pri Martinovi.

Po priateľovej smrti si želala jediné. Lucia Mokráňová je šťastná s Martinom, s ktorým ešte nemôže mať svadbu

Eva Máziková s manželom.

Z receptu na jej životný elán sa budete červenať. Eva Máziková sa nebojí otvorene hovoriť o intímnostiach

Exmanžel Martiny Šimkovičovej Igor našiel šťastie pri Andrei.

O tom, že ho má podvádzať, sa dozvedel cez GPS. Šimkovičovej bývalý manžel našiel šťastie až pri Andrei

Karel Roden s herečkou Arly Jover

Dieťa neprichádzalo, tak si tehotenstvo dohodol s kamarátkou. Karel Roden našiel šťastie pri zubárke Laure

Ilustračné fotografie.

Zbadali ste po byte behať rybenku? Nenápadný hmyz vás upozorňuje na problém, ktorý môže vyjsť draho

Zuzana Belohorcová a Vlasta Hájek.

Milenka sa šplhala po jej chrbte a ona drela pre rodinu. Zuzana Belohorcová druhé šance nedáva

Iveta Malachovská zhodila vyše desať kíl.

Porozprávala, ako sa jej podarilo tak schudnúť. Veľkú premenu Ivety Malachovskej spustila jedna osoba

Eva Máziková s manželom.

Z receptu na jej životný elán sa budete červenať. Eva Máziková sa nebojí otvorene hovoriť o intímnostiach

Exmanžel Martiny Šimkovičovej Igor našiel šťastie pri Andrei.

O tom, že ho má podvádzať, sa dozvedel cez GPS. Šimkovičovej bývalý manžel našiel šťastie až pri Andrei

Zomierajúcej mame sľúbila, že bude majsterkou sveta. Zarka zvíťazila na najťažšej súťaži jej života

Karel Roden s herečkou Arly Jover

Dieťa neprichádzalo, tak si tehotenstvo dohodol s kamarátkou. Karel Roden našiel šťastie pri zubárke Laure

SLEDUJE NÁS 207 073 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Nevydržal mu ani jeden vzťah a už vie prečo. Ben Cristovao sa vo svojom živote rozhodol zmeniť dve veci

Rozhodnutý vyliečiť svoju dušu začal chodiť k psychologičke.

Aj finalista prvej česko-slovenskej SuperStar má, zdá sa, svoju trinástu komnatu, ktorá mu nedá spať. Dnes už úspešný interpret Ben Cristovao otvorene prehovoril o traume, ktorá ho roky trápi a ktorú sa konečne rozhodol liečiť.

Foto: Instagram @bennycristo

Nevidel stálosť

Keď bol Ben ešte malý, od rodiny odišiel otec. Zostal len s mamou a sestrou, s ktorou celé ich detstvo sledovali, ako sa ich najmilovanejšej osobe scenár s mužmi niekoľkokrát opakoval. „Moja mamka mala niekoľko partnerov, než som dospel. Človek tam nevidel tú stálosť a videl, ako tí chlapi odchádzajú a ako tú ženskú nechajú samu,“ zaspomínal si v rozhovore pre TopStar na chvíle, keď mu nebolo všetko jedno.

Ben Cristovao so svojou sestrou Biancou.
Ben Cristovao so svojou sestrou Biancou. Foto: Instagram @bennycristo

„Keď máš jedného rodiča, tak je pre teba boh a je ti všetkým. Ja som to prežíval s mamou a preniesol som si to so sebou,“ dodal Ben, ktorý má podľa vlastných slov vo vzťahoch tiež veľký problém.

Je odhodlaný to riešiť

Napriek tomu však dlhé roky tvoril pár napríklad s Monikou Bagárovou a špekulovalo sa, že vo vzťahu bol aj s influencerkou Dominiqou Alagiou. Ani jeden z týchto vzťahov mu však nevydržal a Ben už aj vie, prečo.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…