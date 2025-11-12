Nevydržal mu ani jeden vzťah a už vie prečo. Ben Cristovao sa vo svojom živote rozhodol zmeniť dve veci
Rozhodnutý vyliečiť svoju dušu začal chodiť k psychologičke.
Aj finalista prvej česko-slovenskej SuperStar má, zdá sa, svoju trinástu komnatu, ktorá mu nedá spať. Dnes už úspešný interpret Ben Cristovao otvorene prehovoril o traume, ktorá ho roky trápi a ktorú sa konečne rozhodol liečiť.
Nevidel stálosť
Keď bol Ben ešte malý, od rodiny odišiel otec. Zostal len s mamou a sestrou, s ktorou celé ich detstvo sledovali, ako sa ich najmilovanejšej osobe scenár s mužmi niekoľkokrát opakoval. „Moja mamka mala niekoľko partnerov, než som dospel. Človek tam nevidel tú stálosť a videl, ako tí chlapi odchádzajú a ako tú ženskú nechajú samu,“ zaspomínal si v rozhovore pre TopStar na chvíle, keď mu nebolo všetko jedno.
„Keď máš jedného rodiča, tak je pre teba boh a je ti všetkým. Ja som to prežíval s mamou a preniesol som si to so sebou,“ dodal Ben, ktorý má podľa vlastných slov vo vzťahoch tiež veľký problém.
Je odhodlaný to riešiť
Napriek tomu však dlhé roky tvoril pár napríklad s Monikou Bagárovou a špekulovalo sa, že vo vzťahu bol aj s influencerkou Dominiqou Alagiou. Ani jeden z týchto vzťahov mu však nevydržal a Ben už aj vie, prečo.