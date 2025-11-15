Neprešiel deň, aby sa niekde nezranil. Spoznáte hyperaktíveho chlapca, z ktorého vyrástol obľúbený herec?
Rodáka z Nitry bavila elektrotechnika, až kým sa jedného dňa nedostal do amatérskeho divadla.
Detstvo strávil v Čifároch u starej mamy a v Nitrianskych Hrnčiarovciach, kde vyrastal ako neposedný dedinský chlapec. Jeho mama vravela, že neprešiel deň, aby si neublížil a nezranil sa. Z hyperaktívneho chlapca nakoniec vyrástol talentovaný herec, hoci po základnej škole odišiel na strednú školu elektrotechnickú. Nebyť jedného momentu, možno by dnes ťahal elektrinu v nejednej slovenskej domácnosti. Na fotografiách z detstva sa usmieva obľúbený slovenský umelec, ktorý je členom divadla Astorka a televízni diváci ho poznajú aj z Partičky.