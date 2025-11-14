Keď mu žena aj s deťmi utiekla za oceán, zrútil sa. Herec Tomáš Töpfer životnú lásku spoznal až na súde - Dobré noviny
Keď mu žena aj s deťmi utiekla za oceán, zrútil sa. Herec Tomáš Töpfer životnú lásku spoznal až na súde
Obľúbený český herec prežil stratu rodiny a roky samoty.

Lásku si vysníval už ako malý chlapec – rodičia mu ju ukázali v tej najčistejšej podobe aj napriek tomu, že ich poznačila vojna. No keď si myslel, že ju našiel aj sám, život mu pripravil bolestivý zvrat. Manželka odišla. Aj s dcérami. Bez slova. Hoci jeho cesta za láskou ani zďaleka nepripomínala prechádzku ružovou záhradou, ženu, pri ktorej našiel istotu, napokon predsa len stretol.

Tomáš Töpfer patrí medzi najobľúbenejších českých hercov. Diváci si ho zamilovali ako nekompromisného, no spravodlivého vrchného strážmajstra Karla Arazíma v Četnických humoreskách, či ako doktora Kráľa v seriáli Život na zámku. Na obrazovke pôsobil silno a neotrasiteľne. V skutočnosti však prešiel životnými skúškami, ktoré by zlomili aj tých najsilnejších.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Tomáš Töpfer - officiální fanklub (@tomas_topfer_official_fanklub)

Narodil sa do rodiny, ktorá si niesla traumy vojnových rokov. „Moji rodičia prežili láger. Mama prišla o dve sestry, otec o mamu a šesť súrodencov. Keď som mal jedenásť rokov, otec zomrel,“ spomína Töpfer pre Plus 7 dní.

Aj napriek tomu, že jeho rodina bola plná bolesti, jeho rodičia mu dali niečo, čo preňho malo nevyčísliteľnú hodnotu – vzor lásky. „Pamätám si, aký mali moji rodičia krásny vzťah,“ dodal.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=1539791956316977&set=pb.100029087722864.-2207520000

Možno aj preto veril, že aj on raz zažije niečo podobné. A keď sa ako dvadsaťročný oženil s Martou, zdalo sa, že sny sa plnia. Spolu vychovávali dve dcéry – Terezu a Martu – a rodinné šťastie sa javilo ako samozrejmé. Aspoň na chvíľu.

Prečítajte si tiež: Keď skočil pod vlak, zachránil ho kamarát. Lukáša Langmajera z temnôt dostala až krásna Lucia

Šťastie, ktoré zmizlo za oceán

Článok pokračuje na ďalšej strane...

