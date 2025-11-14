Keď mu žena aj s deťmi utiekla za oceán, zrútil sa. Herec Tomáš Töpfer životnú lásku spoznal až na súde
Obľúbený český herec prežil stratu rodiny a roky samoty.
Lásku si vysníval už ako malý chlapec – rodičia mu ju ukázali v tej najčistejšej podobe aj napriek tomu, že ich poznačila vojna. No keď si myslel, že ju našiel aj sám, život mu pripravil bolestivý zvrat. Manželka odišla. Aj s dcérami. Bez slova. Hoci jeho cesta za láskou ani zďaleka nepripomínala prechádzku ružovou záhradou, ženu, pri ktorej našiel istotu, napokon predsa len stretol.
Tomáš Töpfer patrí medzi najobľúbenejších českých hercov. Diváci si ho zamilovali ako nekompromisného, no spravodlivého vrchného strážmajstra Karla Arazíma v Četnických humoreskách, či ako doktora Kráľa v seriáli Život na zámku. Na obrazovke pôsobil silno a neotrasiteľne. V skutočnosti však prešiel životnými skúškami, ktoré by zlomili aj tých najsilnejších.
Narodil sa do rodiny, ktorá si niesla traumy vojnových rokov. „Moji rodičia prežili láger. Mama prišla o dve sestry, otec o mamu a šesť súrodencov. Keď som mal jedenásť rokov, otec zomrel,“ spomína Töpfer pre Plus 7 dní.
Aj napriek tomu, že jeho rodina bola plná bolesti, jeho rodičia mu dali niečo, čo preňho malo nevyčísliteľnú hodnotu – vzor lásky. „Pamätám si, aký mali moji rodičia krásny vzťah,“ dodal.
Možno aj preto veril, že aj on raz zažije niečo podobné. A keď sa ako dvadsaťročný oženil s Martou, zdalo sa, že sny sa plnia. Spolu vychovávali dve dcéry – Terezu a Martu – a rodinné šťastie sa javilo ako samozrejmé. Aspoň na chvíľu.