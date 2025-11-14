Bez tejto klasiky si nevie predstaviť domov. Plnená paprika od mamy Vratka Sirágiho vonia detstvom
Moderátor sa podelil o rodinný recept, ktorý mu najviac pripomína domov.
Najmilšie spomienky z detstva, ktoré súvisia s jedlom, má na maminu plnenú papriku a otcovo kung-pao, no sám nie je vychýreným kuchárom. Moderátor Vratko Sirági má doma síce útulnú kuchyňu, ale priveľa času v nej netrávi.
Varí všetko so všetkým
„Mala by byť takým srdcom domova, no priznám sa, že veľa času na varenie nemám a nie som úplne najšikovnejší kuchár,“ otvorene prehlásil pre Nový Čas a dodal, že najčastejšie pripravuje hlavne praženicu, párky, zvládne aj čaj a v Teleráne sa nezaobíde bez poriadnej kávy.
Medzi blízkymi je známy hlavne svojim overeným receptom na proteínovú pizzu a vždy, keď má čas, sa k nemu rád vracia. Inak sa hrncom snaží vyhýbať. „Keď musím, som taký rýchly kuchár, varím so všetkým všetko a najlepšie naraz. Takže panvica, oheň, zelenina, mäso, príloha a koreniny naraz. Pomiešate, povaríte a je hotovo,“ opisuje svoje kulinárske schopnosti.
Možno aj preto si rád spomína na jedlá, ktoré mu voňajú detstvom. „Mamina často robila plnenú papriku v nedeľu a vždy, keď som priviedol kamarátov alebo nejakú svoju známosť. Dodnes si bez tejto pochúťky neviem predstaviť príchod domov,“ prezradil Vratko a o rodinný recept sa podelil aj s verejnosťou.