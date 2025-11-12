Objavila sa na červenom koberci a všetkým vyrazila dych. Vera Wang svojím vzhľadom popiera zákony prírody
Tento vek by ste jej netipovali.
Je dôkazom toho, že vek je v mnohých prípadoch naozaj len číslo. Vera Wang, ktorej meno žiari v módnom biznise už viac ako 50 rokov, sa pred časom objavila na červenom koberci pri príležitosti CFDA Fashion Awards v New Yorku a ohúrila všetkých prítomných. Ako poznamenáva magazín People, vo veku 76 rokov vyzerá tak, ako keby vôbec nestarla.
Vek by jej nik neuhádol
Predtým, ako sa stala celosvetovo známou návrhárkou, pôsobila 17 rokov ako najmladšia redaktorka v časopise Vogue a následne ako riaditeľka dizajnu doplnkov pre Ralpha Laurena. V roku 1990 potom v New Yorku otvorila svoj vlastný svadobný salón a rýchlo si získala medzinárodnú slávu najmä svojimi ikonickými svadobnými šatami a róbami na červený koberec.
Jej outfity si na rôzne spoločenské či iné podujatia obliekli mnohé celebrity a významné osobnosti, ako sú napríklad Michelle Obama, Mariah Carey, Victorie Beckham či Ivanka Trumpová.
Módna návrhárka sa nedávno ukázala na verejnosti pri príležitosti CFDA Fashion Awards a svojím vzhľadom všetkých ohúrila. Vera Wang o štyri roky oslávi okrúhlu osemdesiatku, no tento vek by jej asi nik neuhádol.