Objavila sa na červenom koberci a všetkým vyrazila dych. Vera Wang svojím vzhľadom popiera zákony prírody
Dobré noviny
Objavila sa na červenom koberci a všetkým vyrazila dych. Vera Wang svojím vzhľadom popiera zákony prírody
Objavila sa na červenom koberci a všetkým vyrazila dych. Vera Wang svojím vzhľadom popiera zákony prírody

Vera Wang vyzerá vo veku 75 rokov úžasne.
Vera Wang vyzerá vo veku 75 rokov úžasne. — Foto: Instagram @ verawang

Tento vek by ste jej netipovali.

Je dôkazom toho, že vek je v mnohých prípadoch naozaj len číslo. Vera Wang, ktorej meno žiari v módnom biznise už viac ako 50 rokov, sa pred časom objavila na červenom koberci pri príležitosti CFDA Fashion Awards v New Yorku a ohúrila všetkých prítomných. Ako poznamenáva magazín People, vo veku 76 rokov vyzerá tak, ako keby vôbec nestarla.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa VERA WANG (@verawanggang)

Vek by jej nik neuhádol

Predtým, ako sa stala celosvetovo známou návrhárkou, pôsobila 17 rokov ako najmladšia redaktorka v časopise Vogue a následne ako riaditeľka dizajnu doplnkov pre Ralpha Laurena. V roku 1990 potom v New Yorku otvorila svoj vlastný svadobný salón a rýchlo si získala medzinárodnú slávu najmä svojimi ikonickými svadobnými šatami a róbami na červený koberec.

94-ročná babička Zuzanka z Liptova / Mikaela Shiffrinová
Prečítajte si tiež: Do trofeje sa zaľúbila aj Shiffrinová. Šperkárke Petre Toth s korunkami pomohla 94-ročná babička Zuzanka

Jej outfity si na rôzne spoločenské či iné podujatia obliekli mnohé celebrity a významné osobnosti, ako sú napríklad Michelle Obama, Mariah Carey, Victorie Beckham či Ivanka Trumpová.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Vera Wang (@verawang)

Módna návrhárka sa nedávno ukázala na verejnosti pri príležitosti CFDA Fashion Awards a svojím vzhľadom všetkých ohúrila. Vera Wang o štyri roky oslávi okrúhlu osemdesiatku, no tento vek by jej asi nik neuhádol.

Musíte oslavovať každý rok, kedy ste nažive

POKRAČOVANIE ČLÁNKU

