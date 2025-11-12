Nemôže jesť 95 % potravín. Toto je diéta, kvôli ktorej skončil Nikolas z Modrého z neba v detskom domove
Nikolas silnou vôľou zvláda problémy, ktoré si bežný človek ani nedokáže predstaviť.
Príbeh Nikolasa Čikalu v relácii Modré z neba rozcítil mnohých televíznych divákov. Ukázal totiž na nespravodlivosť systému, ktorému čelia deti z vylúčených komunít. Nikolasa zbavili svojprávnosti kvôli údajnému nízkemu IQ, nemohol dokončiť ani základnú školu a obdivuhodné vedomosti z oblasti meteorológie sa tak učil sám. V knižnici v Humennom.
Pomocnú ruku, ktorá by ho dokázala zo začarovaného kruhu vrátiť späť do života, dokončiť si vzdelanie a plniť sny, dostal až vďaka televíznej relácii.
V domove kvôli diéte
Zlom v jeho živote nastal vo chvíli, keď sa potvrdila jeho metabolická porucha. Nikolas sa narodil s fenylketonúriou, na ktorú neexistujú liek, iba prísna celoživotná diéta. Pacienti nemôžu jesť potraviny s vysokým obsahom bielkovín ako mäso, mliečne výrobky, strukoviny, vajíčka, bežné pečivo, orechy. Pri prechádzke supermarketom tak 95 percent dostupných potravín ani neprichádza do úvahy.
Ochorenie je dedičné a Nikolas mal smolu v tom, že sa s ňou narodil ako prvý. Ďalší štyria súrodenci, ktorým po narodili zistili rovnakú diagnózu, už mohli ostať pri mame doma.
„Keď som bol malý, nevedeli, že sa moja mama dokáže o mňa postarať aj napriek tomu, že potraviny sú veľmi drahé. Potom prišli na svet ďalší súrodenci s rovnakou diagnózou, ale oni už mohli ostať pri svojej rodine. Mama s otcom sa toho silno chopili, starali sa a aj pravidelne chodili do Košíc na kontroly,“ spomína Nikolas pre Dobré noviny. Pri všetkých deťoch s náročnou diétou si dali záležať, aby nejedli nič zo zakázaných potravín.
Vzácna diagnóza
Fenylketonúria je mimoriadne vzácne ochorenie, s ktorým sa na Slovensku ročne narodí asi päť detí. Zisťuje sa krátko po narodení, keďže je jednou z testovaných chorôb, na ktoré sa odoberá z pätičky dieťatka krv ešte v nemocnici. Neliečení pacienti – teda tí, ktorí konzumovali potraviny bohaté na bielkoviny, niekedy naozaj končili v ústavoch s nenapraviteľným poškodením mozgu. Tí na diéte zase vedú normálne životy ako každý iný človek, končia univerzity.
„V detstve som sa niekedy hneval, keď som nemohol zjesť niečo, čo som veľmi chcel. Vysvetlili mi však, že s touto diétou môžem prijímať len osem gramov bielkoviny denne,“ spomína Nikolas. Už v mladom veku sa tak musel naučiť to, čo jeho rovesníci vedieť nemusia.