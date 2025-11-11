Má 101 rokov a aj tak šesť dní v týždni pracuje. Vďaka tajomstvu vitality berie iba dva lieky - Dobré noviny
Má 101 rokov a aj tak šesť dní v týždni pracuje. Vďaka tajomstvu vitality berie iba dva lieky

Anne Angiolettiová.
Anne Angiolettiová. — Foto: Reprofoto YouTube - Good Morning America

Nenechala sa premôcť starosťami ani stresom.

Keď zákazníci vkročia do jej zlatníctva, ani jeden netipuje, že žena pred nimi má 101 rokov. Anne Angiolettiová stále tancuje, šoféruje, cvičí a šesť dní v týždni pracuje vo svojom klenotníctve v New Jersey, ktoré vedie už vyše pol storočia. Ako prezradila pre portál Today, tajomstvo jej dlhovekosti a vitality spočíva v štyroch dôležitých veciach a hlavne v tom, že so životom to nevzdala ani v ťažkých časoch.

Prečo vstať z postele?

Je energická, štýlová a keď jej reportér medzi rečou povie, že vyzerá úžasne, sama mu to potvrdí. „Pracujem na tom. Nemyslite si, nie je to jednoduché,“ zasmiala sa Američanka, ktorá nedávno oslávila 101 rokov a je dôkazom, že vek je len číslo. „Ľudia tomu jednoducho nemôžu uveriť. Nielen to, koľko má rokov, ale aj to, ako žije svoj život – že nie je doma, je aktívna, zaneprázdnená a podniká šesť dní v týždni, ale v skutočnosti je to sedem dní v týždni,“ prezradila jej 49-ročná vnučka Alison.

Ilustračné obrázky.
Prečítajte si tiež: Vedci objavili modrú zónu dlhovekosti, o ktorej nikto netušil. Recept môžu prevziať aj Slováci

Práve práca v klenotníctve je pre Anne hnacím motorom a o dôchodku nikdy neuvažovala. „Dáva mi to dôvod vstať, osprchovať sa, obliecť sa, namaľovať a vyzerať reprezentatívne. Moja práca je moje potešenie,“ povedala žena, ktorá sa narodila v roku 1924, prežila veľkú hospodársku krízu aj časy, keď ako mladá ovdovela a na tri deti zostala úplne sama.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=820131424048845&set=a.145956901466304

Tajomstvo vitality

„Myslím si, že moje tajomstvo spočíva v tom, že milujem život. Som šťastná. Snažím sa nestarať o zajtrajšok,“ prezradila Anne. Nikdy netrpela rakovinou, nemala problémy so srdcom a vo svojom veku užíva iba dva lieky. Aké je tajomstvo jej vitality? Dôraz dáva na štyri veci, ktoré pre ňu vždy mali veľmi veľký zmysel.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

