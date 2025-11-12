Drzí ľudia už nemajú šancu. Terapeutka odhalila tri psychologické triky, ktorými ich odzbrojíte bez hádky
Stačia vám tri jednoduché kroky.
Stretli ste sa niekedy s človekom, ktorý vám dokázal pokaziť deň jedinou drzou vetou? Môže to byť kolega, sused či niekto z rodiny – niekto, kto vás jednoducho „vyvedie z miery“. Namiesto hádok však existuje účinnejší spôsob, ako sa s takýmto správaním vyrovnať. A čo je najlepšie, podľa odborníčky nevyžaduje krik ani ostré slová.
Ako uvádza Daily Mail, kanadská terapeutka Kimberley Moffitová zdieľala na sociálnych sieťach metódu, ktorú označuje za „psychologicky overenú“. Tvrdí, že ak sa ju naučíme používať, dokážeme zostať pokojní a drzý človek sám odíde so sklopenou hlavou. Stačí si zapamätať tri kroky.
3. Nádych a výdych
Prvým krokom je podľa odborníčky to, aby sme vedome zastavili tzv. reakciu „fight or flight“, teda boj alebo útek. Tento inštinkt sa spustí, keď sa cítime ohrozený – napríklad v momente, keď nám niekto bezdôvodne povie niečo nepríjemné.
„Zrazu sa vám zrýchli tep, zreničky sa rozšíria a srdce bije ako o preteky,“ vysvetľuje Moffitová. Väčšina ľudí vtedy buď vybuchne, alebo sa radšej stiahne. Terapeutka však radí neurobiť ani jedno. Zhlboka sa nadýchnite a zostaňte ticho.
Podľa nej tak človeka úplne vyvediete z rovnováhy. Drzí ľudia totiž často rátajú s tým, že vyvolajú reakciu – hnev, hádku alebo útek. Keď zostanete pokojný, ich plán zlyhá.