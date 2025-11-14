VIDEO: Územčistý predavač z večierky je hitom internetu. Prenasledoval zlodeja, ktorý okradol dôchodkyňu
Predavač sa nezľakol ani o hlavu vyššieho zlodeja.
Ani na sekundu nezaváhal a vydal sa brániť spravodlivosť. 56-ročný predavač v brnianskej večierke je hviezdou sociálnej siete vďaka svojej odvahe a pohotovej reakcii. Keď sa totiž stál svedkom toho, ako v jeho obchode mladík napadol 74-ročnú dôchodkyňu, vytrhol jej z kabelky peňaženku a utekal preč, vydal sa za ním.
Zlodejovi bol v pätách až dovtedy, kým nezašiel do jednej z reštaurácií. Skrýšu tam rozhodne nenašiel, peňaženku musel vrátiť. Polícia potom vďaka videozáznamu z reštaurácie dokázala páchateľa vypátrať v jednej z ubytovní. „19-ročný recidivista si vypočul obvinenie z lúpeže, za čin mu hrozí až 10 rokov väzenia," informuje česká polícia. „Ďakujeme svedkovi za odvahu," dodáva.