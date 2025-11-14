VIDEO: Územčistý predavač z večierky je hitom internetu. Prenasledoval zlodeja, ktorý okradol dôchodkyňu - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
VIDEO: Územčistý predavač z večierky je hitom internetu. Prenasledoval zlodeja, ktorý okradol dôchodkyňu

VIDEO: Územčistý predavač z večierky je hitom internetu. Prenasledoval zlodeja, ktorý okradol dôchodkyňu

Predavač sa nezľakol ani o hlavu vyššieho zlodeja. 

Ani na sekundu nezaváhal a vydal sa brániť spravodlivosť. 56-ročný predavač v brnianskej večierke je hviezdou sociálnej siete vďaka svojej odvahe a pohotovej reakcii. Keď sa totiž stál svedkom toho, ako v jeho obchode mladík napadol 74-ročnú dôchodkyňu, vytrhol jej z kabelky peňaženku a utekal preč, vydal sa za ním.

Zlodejovi bol v pätách až dovtedy, kým nezašiel do jednej z reštaurácií. Skrýšu tam rozhodne nenašiel, peňaženku musel vrátiť. Polícia potom vďaka videozáznamu z reštaurácie dokázala páchateľa vypátrať v jednej z ubytovní. „19-ročný recidivista si vypočul obvinenie z lúpeže, za čin mu hrozí až 10 rokov väzenia," informuje česká polícia. „Ďakujeme svedkovi za odvahu," dodáva. 

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/reel/2165133887345338
Ignacia Fernández.
Prečítajte si tiež: VIDEO: Také vystúpenie v súťaži krásy nikto ešte nevidel. Misska drsným metalom ohúrila celý svet

Mohlo by vás zaujímať

Už ste čítali?

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…